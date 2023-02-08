贺建奎谈“首例基因编辑婴儿”现状：正与父母幸福地生活在一起

因“基因编辑婴儿”事件获刑三年的南方科技大学原副教授贺建奎透露，三名基因编辑儿童目前正与父母幸福地生活在一起。

根据《南华早报》报道，贺建奎受访时说，“他们过着正常、平静、不受干扰的生活。这是他们的愿望，我们应该尊重他们”。他表示，不希望看到孩子们因为科学研究而受到太多干扰，并说，“孩子和他们家庭的幸福应该放在第一位”。

当被问及是否担心孩子们的未来时，他说他的感觉就像每个父亲对孩子未来的期待和担心一样，“你会对他们有很高的期望，但你也会有巨大的不安。”

贺建奎2018年11月宣布一对名为露露和娜娜的双胞胎女婴当月在中国健康诞生，这对双胞胎的一个基因（CCR5）经过修改，令她们出生后即能天然抵抗爱之病病毒HIV。这是全球首例基因编辑婴儿，消息震惊世界，并引发伦理道德和科研诚信的讨论。

对于贺建奎团队称基因编辑婴儿能天然抵抗爱之病病毒HIV，根据《麻省理工科技评论》2019年12月的一篇报道，一些科研人士表示，他们的数据并不支持他们的说法。

报道指出，该团队实际上并没有复制已知的突变。相反，它们创造了新的突变，这可能导致对爱之病毒的抗性，但也可能不会。

贺建奎说，作为研究知情同意的一部分，他的团队有义务为他们的家人跟踪儿童的健康状况，“18岁以后，孩子们将根据自己的需要决定是否进行医疗随访。我们承诺为他们的一生做这件事。”

他和他的团队已经承诺在公共健康保险之外，为孩子们购买额外的健康保险。但由于这批婴儿的出生被人所知，没有保险公司愿意参与。

贺建奎现在想成立一个慈善基金会来筹集资金作为一种替代方案，支付三个孩子的健康费用。



深圳市南山区人民法院2019年12月一审公开宣判。贺建奎、张仁礼、覃金洲等三名被告人因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪，分别被依法追究刑事责任。其中贺建奎有期徒刑三年，并处罚金300万元（人民币，下同，约60万新元）。

去年4月已刑满释放的贺建奎受访时说：“我做得太快了，”他补充说，在过去的四年里，他学到了很多，改变了很多。



贺建奎被邀请下个月访问牛津大学，就CRISPR基因编辑技术在生殖医学中的应用发表演讲。

同时，他还在北京建立了一个新的实验室，致力于为杜兴氏肌肉营养不良症（duchenne muscular dystrophy）等罕见遗传病研究负担得起的基因疗法。 他还计划注册一家名为“北京罕见病研究所”的非营利性研究机构，“我有一个长远的愿景，那就是我们每个人都应该远离遗传性疾病。”

