湖北武汉将房地产归为“困难行业”

湖北省武汉市星期一（2月6日）发布16条稳经济措施（下称16条），房地产行业被归为“困难行业”。其中提到，为减轻企业资金压力，在重点监管资金中增加“项目主体结构达到三分之二进度”拨付节点；优化调整新建商品房预售条件，房地产开发企业可增加申请预售许可次数，预售许可最低规模不小于栋等。

据每日经济新闻报道，武汉房地产市场过去一年无论是在成交量，还是投资力度上均创下近几年新低。

某百强房企武汉区域相关负责人说，“2022年公司总部资金压力大，都减少了对外投资，我们在武汉的销售额下滑也很严重，主要聚集在保交楼、保交付上，消化存量。”

报道指出，房地产被武汉官方划为“困难行业”并不难理解。中指研究院监测数据显示，2022年武汉新建商品住房共计成交11.63万套、1316.5万平方米，同比分别下滑42%和43%，是近八年来成交量最少的一年；全年土地成交金额约822亿元（人民币，下同，约160亿新元），同比减少约47%，涉宅用地成交建筑面积、成交金额排名均跌出全国前十，而2017年至2021年其排名一直保持在全国前四至七名。

武汉市住房保障和房屋管理局官网公布的数据也显示，截至当年10月，武汉已批准预售尚未网签的商品住房181626套，面积2109.6万平方米，库存约18万套。

在此情况下，降价成了2022年武汉楼市的主旋律，武汉一中介门店新房经纪人张瑶（化名）说：“有些区域项目价格降了近20%，特别是去年上半年，不降价根本卖不动，不少前期拿高价地的项目都在亏本销售。”

事实上，武汉楼市面临的不仅是销售的低迷，更有来自保交楼的压力。

根据克而瑞研究中心统计，截至2022年12月31日，在32个典型城市重点监测的290个停工项目中，有62个项目全面复工、86个项目部分复工，但仍有126个项目处于停工状态。

其中截至2022年底，武汉问题楼盘数量为36个，占比32城总量的10%以上；尚未交付套数69266套，尚未交付面积727万平米，无论从问题楼盘数量还是套数、面积上来看，均位居32城榜首。

武汉同策机构统计数据显示，2022年全年武汉涉宅用地供应81宗，供应建面约978万平方米，起拍金额约952亿元；成交71宗，同比减少37%；成交建面约862万平方米，同比减少约58%；成交金额约822亿元，同比减少约47%。

而从全国排名看，2017年至2021年武汉涉宅用地成交建筑面积、成交金额排名一直在四至七位，但到了2022年成交金额跌至第13位，成交建筑面积排名跌至第33位。

上述百强房企武汉区域相关负责人表示，2023年需要根据集团情况和区域销售情况决定是否投资。

为缓解企业困难，16条就专门提到，为减轻企业资金压力，在重点监管资金中增加“项目主体结构达到三分之二进度”拨付节点；优化调整新建商品房预售条件，房地产开发企业可增加申请预售许可次数，预售许可最低规模不小于栋；在保证城市功能和品质的前提下，新出让住宅项目原则上不附带宗地范围以外的建设义务；同时下调竞买保证金，允许银行出具保函代替竞买保证金，除竞买保证金之外的剩余土地出让价款，允许在一年内缴清，特殊项目可两年内缴清。

不过，武汉此次16条最为关键的，是在限购区给每户家庭额外又发了一张“房票”。

上海易居房地产研究院研究总监严跃进表示，限购区域无条件增加一套购房资格，意味着原先“本地人限购两套、外地人限购一套”的规定调整为“本地人限购三套、外地人限购两套”，该规定意义重大，尤其是要从“以旧换新”“以小换大”“多孩家庭”等住房改善的角度出发，优化限购区域政策，促进住房消费市场的提振。

而在过去的一年，基于市场发展实际，武汉多次出手，出台了多项房地产支持政策，包括预售资金监管优化、房贷利率下降、二套房首付降低、二环外限购解禁，二手房带押过户等，仅在“限购松绑”上就多次做了文章。

如2022年5月21日，“武汉经开区”微博发布消息称，自5月22日起，武汉经开区的沌阳、沌口、军山新城区域从原限购区域调整为不限购区域，自此武汉经开区全面取消住房限购政策。

6月20日，武汉又在实操层面执行新的限购政策，户籍居民家庭名下若已有两套住房，可以再买一套房。

此外，武汉还有一些特殊的限购松绑政策：如二孩或三孩家庭可买第三套房、父母投靠可买第三套房政策等。

武汉住建局数据显示，2023年春节以来，武汉楼市成交依然处于下降态势。整个1月，武汉市新建商品住房网签成交6303套，销售面积74.5万平方米，成交量环比下降62%，同比下降48%。