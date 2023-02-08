百胜中国第四季度净利润跌89％

受中国去年年底疫情影响，连锁餐饮巨头百胜中国去年第四季度利润大跌89％，全年利润也按年跌55％，不过公司仍维持谨慎乐观态度，计划今年净新增逾千家门店。

综合财联社和香港《星岛日报》报道，百胜中国星期三（2月8日）披露的去年第四季度及全年财务业绩公告显示，第四季总收入20.9亿美元（约27.7亿新元），按年跌9%；淨利润5300万美元，按年跌89%，主要是由于经营利润的下降。

数据显示，百胜中国去年全年总收入为95.7亿美元，较前年同期下降3％，全年净利润为4.42亿美元，按年跌55%，经调整净利润为4.46亿美元，同比下降15%。全年利润下降同样是由于经营利润的下降，以及部分被按市值计价的股权投资亏损所抵消。

截至12月底，百胜中国门店总数达到1万2947家，全年净新增1159家门店。根据报告，第四季同店销售额较前一年同期下降4%，其中肯德基和必胜客分别下降3%和8%；全年同店销售额较前一年下降7%，其中肯德基和必胜客分别下降7%和6%。

中国去年底大幅调整疫情防控措施带来病例激增，大范围感染使餐厅出现人员短缺，百胜中国去年12月平均1300逾家门店暂时停业或只提供有限的服务；且由于大量人口处于居家状态，餐厅堂食量骤降，对运营造成极大影响。

不过，随着疫情防控措施的调整，餐厅逐步恢复正常运营，加之今年春节假期较去年更早，公司1月的销售实现环比上升。

百胜中国在报告中指出，随着中国疫情防控进入新阶段，公司将维持谨慎乐观的态度。

报告指出，虽然中国整体商业环境及消费意愿有所提升，但短期内不确定性仍然存在，消费者在节后的支出也更加谨慎。与此同时，通胀环境和全球经济转弱等宏观经济因素亦会对消费行为产生影响。在这情况下，公司对当下多变的环境保持警觉，并规划了多种情形下的应对方案，以把握增长机遇并同时在需要时规避风险。

百胜中国首席财务官杨家威说，真正的考验将是假期后的销售走势和经济的复苏情况。他指出，今年的重点是提振销售，预计在2023年净新增1100至1300家门店，并继续投资科技和基础设施建设。