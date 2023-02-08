台加正式启动“投资促进及保障协议”谈判

台湾行政院政务委员邓振中与加拿大国际贸易部长伍凤仪（Mary Ng）于台北时间2月7日晚进行视频会谈，就台加双方经贸关系、多方及区域经贸议题等交换意见。双方同意正式启动“投资促进及保障协议”（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，简称FIPA）谈判，深化印太伙伴关系。

综合东森新闻台和路透社报道，台湾行政院经贸办公室表示，台湾与加拿大启动FIPA谈判，对台在国际经贸领域的地位及形象将有相当正面影响。本项协议目前规划除了包含投资促进、保障、自由化等条款外，也着重协助中小企业、原住民族、妇女等团体之包容性及企业社会责任等议题。

经贸办公室指出，台湾与加拿大是理念相近伙伴，共享自由民主价值，支持以规则为基础之国际经贸秩序。台湾也将持续与加拿大等理念相近国家深化全球伙伴关系，加强供应链合作，共同促进印太区域的和平、稳定及繁荣。

经贸办公室指出，加拿大是全球面积第二大的国家，自然资源丰富，经济发达，国民富裕。身为七大工业国（G7）的成员，加拿大在国际经贸议题的讨论经常扮演引领者的角色，呼吁各国遵守以规则为基础的国际秩序，在世界贸易组织（WTO）亦积极领导各项倡议，所以在发展对外贸易方面，加拿大一向注重健全国际贸易秩序，秉持自由化与全球化的精神，增进贸易伙伴间的互惠与互利。

伍凤仪在与台经贸办公室通话时，还讨论了台北和渥太华共同努力以确保新的投资机会，来支持可持续增长，并确保双方都有良好的就业机会。



报道指出，FIPA的谈判与加拿大计划快速增长在印太地区的贸易和影响力是一致的。

加拿大去年11月27日公布新的印太经济与外交战略计划，明确在未来五年投入更多资源应对日益具有“破坏性”的中国。但加拿大坦承，须要在气候变化和贸易议题上跟北京当局合作。

这份长达26页的文件提到26亿加币（约26.6亿新元）的支出款项，包括提升加拿大在印太地区的军事部署和网络安全、紧缩外国投资法规以保护智慧财产，并防止中国国有企业收购重要的矿产供应。

官方数据显示，2021年加拿大与台湾间的贸易总额为102亿加元，高于2020年的74亿加元。