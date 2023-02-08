国台办：望尽快取消人为限制 实现小三通全面复航

中国大陆国台办呼吁台湾政府尽快取消金马小三通的所有人为限制，实现全面复航。

国台办发言人朱凤莲星期三（2月8日）在例行新闻发布会上，就小三通常态化运行后仍设有诸多限制的提问，作出上述回应。

朱凤莲介绍，小三通1月7日起部分复航，为金门、马祖同胞返乡过年、与家人团圆提供了便利，截至2月6日，两岸船舶共往返78班，载客5169人次。其中，厦金航线共62航次、4736人次；福马航线共16航次、433人次。

朱凤莲说，大陆持续推动小三通全面复航。她介绍，国台办主任宋涛1月29日到厦门五通客运码头了解小三通复航情况、慰问经“小三通”往返厦金的台胞，并说当前大陆疫情已得到很好控制，两岸同胞对实现正常交流往来意愿强烈，国台办高度重视并已全面做好相关准备。

宋涛提出，以疫情为借口阻挡两岸交流违背民意，不得人心，应尽快全面恢复小三通和两岸民众正常交流往来。

朱凤莲说，民进党政府虽同意小三通专案常态化实施，但继续将金、马地区以外的民众排除在外，让小三通难以发挥在两岸交流往来中应有的作用，难怪被台湾民众批评罔顾民意，“没有诚意”。

朱凤莲重申，国台办希望民进党政府以民众福祉为重，尽快取消所有人为限制，实现“小三通”全面复航。

另一方面，朱凤莲也说，目前大陆疫情已经得到很好的控制，大陆已经做好了恢复两岸直航航点的相关准备，没有任何限制和障碍，呼吁台湾政府也顺应民意采取务实举措，不要再以疫情为借口阻碍两岸恢复直航。

朱凤莲说，大陆航空主管部门2月1日已通过《海峡两岸空运协议》联系渠道，促请台湾恢复两岸直航航点，优先恢复广州、深圳、南京等16个民众反映较为集中的两岸直航航点。她还说，推动上述直航航点复航是全面恢复两岸客运直航的第一步，后续会根据台胞台商需要，持续推动更多两岸直航航点复航，满足两岸交流交往需要。

