连花清瘟降价 以岭药业市值蒸发约400亿人民币

随着整体疫情进入低流行水平，中国多地药店连花清瘟价格回落。其中，不同规格的连花清瘟胶囊/颗粒售价均降至26元（人民币，下同，约5.08新元）以下，较2022年12月价格下降明显。连花清瘟生产商以岭药业近日股价也接连下挫。截至星期二（2月7日）收盘，以岭药业报收每股29.15元，总市值487.01亿元，较去年12月巅峰时期下滑45.61%。

根据《华夏时报》报道，北京市区多家连锁药店不同规格的连花清瘟胶囊/颗粒售价均降至26元以下。在疫情防控优化二十条落地初期，一盒十几元的连花清瘟胶囊，一度被炒到上百元，价格翻了四五倍依旧一盒难求。有药店的连花清瘟胶囊0.35g*48粒/盒售价标识54.9元，某买药平台推送第三方电商药店（全国快递）连花清瘟胶囊0.35g*48粒/盒的价格为101元。

据一位线上客服透露，“连花清瘟的降价出现在1月中旬，在该药检索量明显下降之后。”

伴随连花清瘟售价“跳水”，二级市场上的以岭药业股价持续震荡下跌。2月2日、2月3日、2月6日、2月7日，股价格接连下挫。截至2月7日收盘，以岭药业报收每股29.15元，总市值487.01亿元。而以岭药业股价去年12月巅峰时刻，市值一度超900亿元。

在不到两个月时间内，以岭药业当前股价较2022年12月高点下滑45.61%，市值也减少约411亿元。公司实际控制人吴以岭个人身家也从284亿元减少至155亿元，缩水约130亿元。

报道指出，从近日以岭药业发布的2022年度业绩预告看，公司正在刻意隐瞒连花清瘟带来的业绩影响。

据悉，2022年度公司预计归属于上市公司股东的净利润21.5亿元至24.19亿元，同比增长60%至80%；扣除非经常性损益后的净利润20.24亿元至23.4亿元，同比增长60%至85%。推算得知，2022年第四季度，以岭药业净利润高达7.36亿元至10.05亿元，较上年同期1.20亿元增长513%至738%。

而对于业绩大涨，以岭药业表达婉约，对外并未提及连花清瘟、大幅上涨等“敏感词”。而是公告称，主要是报告期内公司主导产品销售收入较去年同期实现一定幅度增长。

截至2022年前三季度，连花清瘟系列所在的抗感冒类产品已超过心脑血管类产品，成为以岭药业第一大业务板块。

2013年至2021年，公司净利润成功实现了“九连增”。2022年以来，连花清瘟药物继续发力，前三季度公司已实现净利润14.14亿元，超过了去年全年的13.44亿元。10月28日，以岭药业董秘吴瑞在业绩说明会上表示，今年前三季度连花清瘟因其治疗新冠、流感及感冒的特殊产品属性，其收入在2021年较高基数下仍实现了同比增长。

