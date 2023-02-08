蔡英文称愿和大陆对话 国台办：大家信吗？

台湾总统蔡英文表示愿和大陆对话、寻求促进区域和平稳定的可行之道，中国大陆国台办质疑“这番话，大家信吗？”并强调，只要民进党承认“九二共识”，以实际行动停止谋“独”挑衅，两岸就能恢复对话协商。

蔡英文2月2日出席“2023大陆台商春节联谊活动”时说，维持台海和平稳定是两岸共同责任，并重申，台湾沟通的大门始终是敞开的，在理性、平等及相互尊重下，愿意和北京当局展开对话，一起寻求双方可接受、而且促进区域和平及稳定的可行之道。

大陆国台办发言人朱凤莲星期三（2月8日）在例行发布会上，就蔡英文上述表态回答提问时首先质疑：“这番话，大家信吗？”

朱凤莲接着说，众所周知，“九二共识”是两岸对话协商的共同政治基础，这个基础充分体现了双方相互尊重、平等协商，无论是两会商谈，还是过去国台办与台陆委会建立的联系沟通机制，都是具体生动的范例。

朱凤莲强调，只要民进党当局认同体现一个中国原则的“九二共识”，以实际行动停止谋“独”挑衅和勾连外部势力对抗大陆，两岸对话协商就可以恢复。

国台办主任宋涛2月5日在北京举办的“2023年台商新春座谈会”上也说，愿在一个中国原则和“九二共识”基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商，“只要台湾当局认同体现一个中国原则的‘九二共识’，两岸协商谈判就可以恢复起来。”

