台湾高中毕业生可凭“学测”成绩报考大陆高校

中国大陆国台办宣布，台湾高中毕业生今年3月1日起可凭“学测”（台湾大学入学学科能力测验）成绩报考大陆高校。

国台办发言人朱凤莲星期三（2月8日）在例行发布会上说，台湾2023学年“学测”考试已于1月中旬结束。大陆热忱欢迎符合条件的台湾学生报名申请大陆高校，将做好各项保障服务。

她介绍说，在台湾的高中毕业生可以通过三个渠道申请就读大陆高校：第一个渠道，3月1日起，参加“学测”考试的台湾考生可以登录“大陆普通高校依据台湾地区学测成绩招收台湾高中毕业生系统”进行报名。

大陆412所具备对台招生资格的高校今年将全部使用该系统进行招生，不收取报考费用。每位考生可填报六所高校，每所高校可填报六个专业。5月15日至19日，考生可登录系统查询录取情况并进行确认，未录取的考生可于5月底在系统中相关高校征集志愿环节进行补报名。

第二个渠道，参加“统测”考试的台湾考生可向闽南师范大学等13所本科高校及福建信息职业技术学院等6所高职院校报名。

第三个渠道，福建八所高校对台单招及暨南大学、华侨大学“两校联招”相关政策不变，具体时间以高校官网公布为准。

朱凤莲说，希望有意愿到大陆学习的台湾学生都能达成所愿，国台办将持续为台湾学生赴大陆学习深造提供便利和服务，助力更多台湾学生在大陆实现人生梦想。