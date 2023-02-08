传抖音将推出外卖服务 美团股价跌8％ 

中国短视频平台抖音据报将进驻外卖领域、上线全国外卖服务，外卖双巨头之一的美团股价星期三（2月8日）一度下跌超8%。不过抖音相关负责人辟谣称，相关团购配送服务目前仍在小范围试点中，没有具体的拓展时间表。

据上海证券报报道，针对有媒体报道称抖音将于3月1日上线全国外卖服务，抖音生活服务相关负责人星期二（2月7日）晚间回应称，并没有这样的计划，且抖音推出的“团购配送”项目与严格意义上的外卖并不相同，用户并不能自由点单，只是可以将团购套餐送到家。

该负责人介绍，团购配送项目仍在北京、上海和成都试点中，目前已开放上述三城市商家自主入驻，后续将视试点情况考虑逐步拓展试点城市，但目前仍无具体的时间表。

尽管如此，这一消息依然带动美团股价星期三大幅下跌，跌幅一度超过8%，股价跌破150港元（约25.3新元）。

据此前报道，去年8月抖音便宣布与另一家外卖平台巨头饿了么达成合作，饿了么将基于抖音开放平台，以小程序为载体，为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务。

抖音首席执行官张楠也说，抖音开放平台是抖音连接合作伙伴和用户的重要桥梁，希望通过与饿了么的合作，为用户带来更丰富多元的信息、商品和服务，期待可以和饿了么一起助力生活服务行业探索视频化经营。

另一方面，字节跳动官网上也出现了与外卖业务相关的招聘，包括外卖商品高级运营经理、外卖品类运营经理、外卖增长策略经理等岗位。此外，抖音也在今年春节期间上线了“抖音超市”业务，进一步互联网行业中的本地生活业务。

