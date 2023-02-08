中国救援队抵达土耳其地震灾区

中国救援队82人携带20吨搜救救援物资抵达土耳其南部地震灾区，开展国际救援工作。

据中国央视新闻报道，应土耳其政府请求，中国政府派遣的中国救援队82名队员，经过约10小时的飞行，于当地时间星期三（2月8日）凌晨抵达土耳其南部城市阿达纳市的机场，即将开展国际救援。

报道介绍，这支救援队是中国政府派遣的首支国际重型城市搜救专业队伍，由北京市消防救援总队、中国地震应急搜救中心、应急总医院人员组成，共携带20吨搜救、通信、医疗等救援物资和设备以及四只搜救犬。

据报道，救援队抵达土耳其后，将首先同当地政府、中国驻土使馆和联合国等相关机构进行会商研判，确立任务目标，寻找搭建前方临时指挥部的场所，随后将会奔赴任务地区开展人员搜救、医疗救援、评估灾情发展、建立“流动医院”等任务。

报道称，此次出征的救援队曾赴莫桑比克进行国际救援，并参与驰援“7·21新乡特大暴雨”抗洪救灾等国内外重大救援任务。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区星期一（2月6日）当地时间凌晨4时17分（新加坡时间上午9时17分）发生7.8级大地震，造成数千人死亡，2000多栋建筑损毁，总统埃尔多安形容这次是土耳其自1939年以来最大地震灾难。