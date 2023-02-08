国民党副主席夏立言启程访陆 称没有政治目的

台湾在野党国民党副主席夏立言星期三（2月8日）启程访问中国大陆，他强调，此行没有政治上的目的，只是要替台湾人民争取最高的福祉。大陆国台办同日称，夏立言访陆期间，两岸有关方面将合作举办交流活动，并到南京、武汉、重庆、成都等地参访。

综合联合新闻网和中新网报道，夏立言访团搭乘星期三下午1点起飞的中国国际航空CA-186航班前往北京，预计17日返台。停留期间将与大陆国台办主任宋涛会面，并前往上海、南京、武汉、重庆、成都拜访。

访团随行人员包括大陆事务部主任林祖嘉、国民党智库内政法制组召集人高思博，以及国民党智库资深顾问赵春山等人。

夏立言表示，继去年8月前往大陆后，第二次到大陆访问，目的很单纯，只有三个方向，就是继续关怀在大陆的台湾同胞、表达台湾很多中小企业、农渔民、旅游业及学校所面临的困难也希望能够解决，大陆涉台事务方面有一些改变，所以这次去认识一下、互相了解。

他说，过去因为疫情的关系，两岸之间发生了很多困难，现在似乎有一点春暖花开的感觉，国民党过去能增加互相的了解、增加一点对话，都是好事情，总统蔡英文在2号与台商见面时，也表达希望增加双方正面的互动跟交往；陆委员会主委邱太三也表示，对话总比对抗好，美国人也有这样表达，世界各地都是“对话是一个趋势”，在这种氛围下，国民党过去大陆了解当地台商的生活、去传达一些中小企业、基层民众的心声，这都是好事，国民党也愿意这样做。

夏立言强调，国民党是反对党不是执政党，他们并没有被授权、也没有权力去谈判、咨商，他们唯一能做的就是去关心、传达一些讯息，也希望得到一些好的结果。他也无奈地说，外界有很多政治上的话语，但对他来说很简单，这次过去没有政治上的目的，就是去关怀民生、对话、沟通，不会为了某一个政治人物去做政治上的事务，非常单纯。

国台办发言人朱凤莲同天在国台办举行的例行新闻发布会上回答相关提问时说，为促进两岸各领域交流合作，增进两岸同胞利益福祉，夏立言到访期间，两岸有关方面将合作举办以下交流活动。

一是海峡两岸关系研究中心与中国国民党国政研究基金会共同主办“后疫情时期的两岸关系与交流合作”座谈会，将于2月10日上午在北京举行。

二是由中华全国青年联合会、中国国民党青工总会作为指导单位，上海市青年联合会、上海市青年企业家协会与海峡两岸经贸文化交流协会青年委员会、“三三会”青年企业家委员会共同主办两岸青年企业家(上海)交流活动，将于2月13日上午在上海举行。

朱凤莲还说，夏立言副主席将出席上述活动，并到南京、武汉、重庆、成都等地参访。有关会面活动安排，将会及时对外发布消息。