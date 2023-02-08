香港立法会初步通过逾149亿港元简约公屋拨款申请 

香港立法会工务小组委员会通过了首批“简约公屋”财政拨款申请，总额约149亿港元（下同，约25亿新元），将交由立法会财务委员会做进一步审批。

据中新社报道，立法会工务小组委员会星期三（2月8日）以有34人支持、1人弃权通过了拨款申请。这批拨款将用于建设第一批简约公屋的四个项目的共约1万7000各单位，以及第二批四个项目的前期工程。

“简约公屋”是香港特首李家超在其施政报告中首次提出的“过渡性房屋”概念，以填补传统公屋供应不足的缺口，改善基层市民居住环境。施政报告中指出，要在五年内快速建成约3万个“简约公屋”，供轮候传统公屋者申请入住，再等候迁入传统公屋。

针对将简约公屋分两批申请拨款，香港住屋局局长何永贤说，这是考虑到社会早前讨论有关选址是否太远，以及造价是否太高的意见。他透露，当局作出审视和调节后，在简约公屋造价上缩减了9.5亿港元。

何永贤重申，“简约公屋”的初心是帮助住在不适切居所的人，希望议员支持，令最有需要的人尽快脱困。

投票赞成拨款的议员认为，简约公屋早已获社会接受，是社会共识。议员邓家彪说，简约公屋可以让土地得以地尽其用，且属临时性质，让住在劏房的居民有安身之所，其意义在于不仅可以帮助数万劏房居民，也可“摧毁”不人道的劏房市场。

