一国企公示名单拟聘人员备注“集团党群部主任陈某之女”

中国国企长江设计集团有限公司2月2日发布2023年第三批拟聘人员信息公示，其中该集团国际公司一名招聘人员张欣然的公示信息中，专门备注了“该生为集团党群部主任陈静之女”。

据大皖新闻报道，长江设计集团去年10月12日发布的公开招聘信息显示，拟招聘专业技术岗279人，市场经营岗四人，职能管理岗15人，其中集团国际公司拟招聘五人，张欣然正是被该集团国际公司所聘。集团本月2日发布的拟聘人员公示名单备注信息一栏，多为拟聘人员所取得的相关专业资质，而张欣然的公示信息备注栏则为“该生为集团党群部主任陈静之女”。

报道称，星期三（2月8日）上午10点50分左右媒体再次登录集团官网查询公示名单时，拟聘人员张欣然的备注信息已被修改，在原有基础上补充“规定：拟聘人员为集团领导、总师、副总工及各单位主要负责人的配偶、子女，应将相关信息一并公示，故此说明）”。

据长江设计官网介绍，长江设计集团有限公司（简称长江设计集团，原长江勘测规划设计研究院），是由中国水利部长江水利委员会出资设立的国有独资企业。集团以水利水电勘察设计为主业，为工程建设全行业全过程提供技术服务的国有科技型企业和国际承包商。综合实力长期位居全国水利水电勘察设计单位前列、全国工程勘察设计企业百强、ENR全国工程设计企业20强、2021中国工程咨询机构百强前十强、2020年全国企业科技创新500强。

长江设计集团微信公众号上去年发布的一篇文章提到，陈静入职长江设计集团27年，并于2019年起担任长江设计集团党群工作部主任，先后多次被评为省直机关、长江委、集团“优秀党务工作者” “全江模范团干部”“信访工作先进个人”“先进工作者”等荣誉称号。