中国吸收外资首次突破1.2万亿人民币

尽管疫情造成了大批外资撤离，中国去年吸收外资金额仍保持稳定增长，实际使用外资首次突破1.2万亿元（人民币，下同，约2342亿新元）创历史新高，按可比口径同比增长6.3%。

据中国日报星期三（2月8日）报道，中国商务部外国投资管理司负责人孟华婷日前公布上述数据。她介绍，吸收外资增长主要得益于中国制造业引资大幅提升，以及高技术产业持续增长带动吸收外资的质量进一步提升。

孟华婷介绍，去年中国制造业实际使用外资3237亿元，同比增长46.1%。得益于外资准入限制全面放开，汽车制造业引资大幅增长263.8%。此外，计算机通信制造、医药制造领域引资分别增长67.3%和57.9%。

另一方面，高技术产业成为重要增长点，去年实际使用外资4449.5亿元，增长28.3%，带动吸收外资的质量进一步提升。其中，高技术制造业、高技术服务业引资分别增长49.6%和21.9%。科技成果转化服务、研发与设计服务等领域引资实现快速增长，增幅分别达到35%和26.4%。

在投资来源地方面，韩国、德国、英国和日本分别增长64.2%、52.9%、40.7%和16.1%；分区域看，欧盟、“一带一路”沿线国家、东盟对华投资分别增长92.2%、17.2%和8.2%。

从中国各地区引资增长来看，中东西部实际使用外资分别增长4.7%、21.9%和14.1%。东部省份中，江苏省引进外资接近2000亿元，广东、上海、山东、浙江、北京引资规模均超过1000亿元；中西部省份中，山西、河南、广西、湖南、陕西分别增长229.6%、119.8%、49.1%、41.3%和33.6%。

孟华婷说，过去三年疫情影响跨境人流、物流受阻，是外商投资遇到的最突出问题。她指出，随着疫情防控进入新阶段，跨境往来逐步趋于正常。“近期有不少地方已经纷纷走出去开展招商引资活动，相信今年会有更多的外资项目落地中国。”

中国国务院1月28日召开会议，要求要针对需求不足的突出矛盾，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力，坚定不移扩大对外开放、促进外贸外资保稳提质，增强对经济的拉动力。