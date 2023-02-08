中国外交部：反对以竞争定义整个中美关系 将坚定捍卫中国利益

美国总统拜登在国情咨文中强调寻求与中国竞争而非冲突，同时誓言会强力捍卫美国主权，中国外交部回应说，反对以竞争定义整个中美关系，将坚定捍卫中国的主权、安全、发展利益。

中国外交部发言人毛宁星期三（2月8日）在例行记者会回答拜登国情咨文中的涉华内容提问时，作出上述表示。

毛宁说，中方一向认为中美关系不是“你输我赢，你兴我衰”的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而不是挑战，中方不回避也不惧怕竞争，但反对以竞争定义整个中美关系，“打着竞争的旗号对一国进行污蔑抹黑，限制别国的正当发展权利，甚至不惜损害全球产业链供应链，这不是一个负责任大国的所为”。

毛宁强调，中国将按照国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来处理中美关系，同时也将坚定捍卫中国的主权、安全、发展利益。

她也敦促美国树立客观理性的对华认知，奉行积极务实的对华政策，与中方一道推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

彭博社此前报道，拜登星期二（2月7日）在国会发表国情咨文时说：“为了促进美国的利益并造福世界，我会致力于与中国合作。”

拜登紧接着说：“但千万别搞错：正如我们上周采取的明确行动那样，如果中国威胁到我们的主权，我们一定会采取行动捍卫我们的国家。而且我们做到了。”