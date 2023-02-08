基本法委员黄玉山：西方不应对香港维护法律的做法说三道四

香港47名泛民主派人士被控“串谋颠覆国家政权罪”案件星期一（2月6日）开审，针对美国国会有关机构和议员就案件发表的言论，中国全国人大常委会香港基本法委员会委员黄玉山批评，西方不应对香港维护法律的做法说三道四。

据香港中通社星期三（8日）报道，黄玉山受访时说，案件本身是反中乱港分子策划非法夺取特区立法会控制权，进一步达到瘫痪特区政府运作目的，是一个非常明显的反政府行动。

黄玉山说，香港的法律制度建基于法治和司法独立的原则，其宪制框架来自《基本法》，香港司法机构严正执法、公正司法；国际上香港法制指数的排名也是名列前茅。在《香港国安法》下，依法处理此次案件是完全合理合法。

黄玉山还说，“黑暴”时期香港社会动荡，《香港国安法》的落实才令社会恢复安定，走向由治及兴。美国国会有关机构和议员发表批评香港司法制度和香港国安法的谬论是完全不负责任，且没有道理和依据的，根本站不住脚。

他说：“外国不应该对香港维护法律的做法说三道四。我们必须要对西方这种错误、干涉香港司法程序的言论作出反驳。”

香港政府和中国外交部驻港公署发言人星期二（7日）也就美国国会议员相关言论表示强烈不满和坚决反对，敦促有关政客立即停止拙劣的政治表演。香府声明指出，在《基本法》和香港人权法案保障下，所有面对刑事指控的人都有权并会接受司法机关的公平审讯。案件不会因涉案者的职业、政治理念或背景而在处理上有所不同。

这一案件共涉及47名涉嫌违反《香港国安法》的泛民主派人士，这也是2020年《香港国安法》实施后，涉案人数最多的国安案件，将由三名国安法指定法官主审，不设陪审团。

目前47人中，有31人认罪，包括前香港众志秘书长黄之锋、“占领中环”发起人戴耀廷和前区议员伍健伟等，他们的判刑押后至审讯结束后处理，审讯预料需时90天。立法会前议员“长毛”梁国雄等16人则不认罪。