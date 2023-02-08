网传中国七家国有航司被要求停止低价投放

网传消息称，中国国资委下属七家国企航司近日接到要求，为减少亏损，停止低价投放，监管部门将核查票面以及航信系统。三大航于上星期五（2月3日）先行暂停超低价政策，并于星期一（6日）凌晨按指导调舱。

根据界面新闻报道，中国国航相关负责人回应说：“对此不太了解。”厦航方面则回应称：“目前不掌握这方面的信息。”

一家大型航司内部人士则说：“是有这样的通知，但是没有接到具体文件，只是口头传达。”

另据民航业内媒体“航旅通讯社”消息，多家航司向其证实，确实收到关于这一内容的口头通知，类似限制2022年也出现过，但是最后不了了之。

据称，接到通知的七家航司包括国航、东航、南航、厦航、川航、深航、山航。具体要求内容为，上述承运人所占份额超65%的航线，不得低于正价最高承运人四折同等价格；份额高于75%的航线，不得低于承运人中正价最高者五折（联程不在管控范围）。

例如广州－北京航线，南航的Y舱价格为2000元（人民币，下同，约400新元），为共飞（多家航司共同执行同一条航线）中最高，则上述共飞承运人报价均不得低于2000元的四折，即800元。

不过，海南航空不属于通知所说的七家国企航司，但是海航系旗下的一家航司内部人士说，海航系这边，航空集团一直对票价有要求，也有相关的部门专门负责稽查。

该人士说：“对票价的要求没有列出很具体的规定，但是类似低价倾销、不利于良性市场竞争的票价，肯定会查得很严，严重情况下予以罚款。”

前述某国有大型航司内部人士透露，其所在航司还在销售的套票、次卡等产品正在下架，但是已售出的仍然正常兑换使用，适用之前的产品规则和权益。