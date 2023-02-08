湖北恩施删非必要不得前往柬缅等国通知：措辞有误

湖北省恩施州恩施市星期二（2月7日）发布通告，要求非紧急、非必要不得前往柬埔寨、缅甸、老挝等八国。恩施市官方知情人员星期三（8日）回应说，上述《通告》措辞有误，已经删除，恩施市市民如果要前往柬埔寨等八国工作、旅游、就学、商务洽谈等，前往出入境服务大厅办理出入境手续即可。

根据上游新闻报道，前述《通告》指出，为更加有效防范、精准打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪，坚决遏制恩施市籍人员非法出境从事电信网络诈骗及其它犯罪活动，恩施市籍人员非紧急、非必要不得前往柬埔寨、缅甸、老挝、阿联酋、菲律宾、泰国、马来西亚、土耳其等国；如确有紧急情况因公务、就学等需前往上述国家的，应至少提前三日向户籍所在村（社区）及派出所同步报备（需填写附件表格），并提供公派出差文件、营业执照、房产证明（购房合同）或租房合同、有效劳动合同等相应证明材料，经审核批准后方可前往上述国家。

未提前报备、审批，被上级有关部门通报或边检部门拦截劝返的，将按照国务院联席办下发的《涉诈重点人员管控工作暂行办法》相关要求纳入列管，依法执行注销护照、限制出境等惩戒措施。

《通告》前两条规定引发不少网民讨论：去柬埔寨等八国旅游不算紧急，也不算必要，还能去吗？

恩施市公安局有关负责人说，《通告》针对的是电诈人员和有嫌疑的电诈人员。恩施市守法市民要前往上述八国，正常办理出入境手续即可，“去的时候报备一下，相当于给家里说一声要出远门，也是为了出行安全。”

官方知情人士介绍，上述《通告》措辞有误，引发关注后，恩施市公安局已删除。目前，恩施州相关部门已就此召开会议，正在查找原因，“打击电信诈骗是全社会的一个共识，恩施市公安局在认真干这项工作，一时疏忽，字面表达的意思不是真实想表达的意思，恳请网友多包容，不要过度解读。”