郭台铭吊唁星云大师 祈求两岸和平不要战争

台湾鸿海集团创办人郭台铭前往佛光山吊唁圆寂的星云大师，并与妻子一同向关公祈求保佑两岸和平没有战争，让台湾可以繁荣。

据《联合报》报道，在美国度假的郭台铭提前返回台湾，星期三（2月8日）与妻子前往佛光吊唁星云大师。

作为关公信徒的郭台铭在吊唁星云大师后，前往佛陀纪念馆拜关公，持香行跪拜礼祈求保佑台湾，两岸要和平不要战争，只有和平没有战争，台湾才可以繁荣。

郭台铭说，有了繁荣，台湾就可以有生生不息的下一代，才能维持自由民主，让年轻人不要受战乱的恐惧，经济的影响，让台湾能变成世界级受瞩目的地方。他说，不是把台湾看作是未来的战场，而是未来的一个科技发展充满希望的新天堂。

被问及能为台湾做什么时，郭台铭则引述星云大师的“四给真谛”，即给人希望、给人信心、给人欢喜、给人方便，指这是每个政府单位都应该考虑到、且应负起的责任。

郭台铭说，宗教对社会的力量很大，影响很多的人，因为社会和人民需要有希望、未来。他认为，宗教力量可以解决精神层面的事，不能解决的，就需要有政府来解决。

郭台铭说：“真正要解决问题的不是宗教、信仰，是这个政府，需要给老百姓希望、欢喜、方便及未来。这些我要看看政府有没有这个决心，能够做到这点。”

至于被问及是否会参选总统时，郭台铭以“佛门圣地不打诳语”为由未正面回应，只说一定会选择最适合为老百姓做事的方式来做出决定，“不会拘泥任何形式。”

