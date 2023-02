调查：禁忌证误解、副作用过虑影响中国老人接种疫苗

一份万余人参与的调查显示,对禁忌症误解和对副作用过虑时影响中国老年人接种冠病疫苗的主要原因。调查负责人介绍,现在应抓住第一波大规模感染后的窗口期,为老年人等脆弱人群接种疫苗,以预防应对几个月后下一波感染可能带来的重症和死亡。

据澎湃新闻报道,中国健康与养老追踪调查团队主要负责人赵耀辉星期二(2月7日)受访时,介绍了上述调查结论。赵耀辉也是北京大学博雅特聘教授和中国国家发展研究院经济学教授。

中国健康与养老追踪调查团队1月31日在国际学术期刊《自然医学》(Nature Medicine)发表了题为“Determinants of COVID-19 vaccination status and hesitancy among older adults in China”的研究论文,阐述了中国老年人新冠疫苗接种情况和接种决策影响因素。

根据论文,截至2022年7月至8月,共有1万2900名参与者被纳入冠病接种状况分析。调查数据显示,有92.3%的60岁及以上老年人至少接种过一剂疫苗,但该人群全程和加强针的接种率仅分别为88.6%和72.4%。同时,疫苗接种率随年龄增长而下降,在80岁以上高龄组中,接种一针的比例为80.5%,全程和加强针接种的比例仅分别为71.9%和46.7%。

由于去年8月至11月间中国冠病疫苗接种率变动不大,调查团队认为,该数据能够反映中国结束“动态清零”政策时,全国中老年人疫苗接种的总体状况。

根据未接种疫苗人群自报,禁忌证顾虑、年老体弱和疫苗可及性问题是中老年人未进行接种的主要原因。自报原因中,禁忌证顾虑占48%、年老/体弱/慢性病占21%、由于行动不便或供应不足等疫苗可及性问题占18%、担心副作用或疗效占9%。

研究基于此认为,后续开展疫苗推广工作前,应优先对公众澄清疫苗副作用问题并科学阐释疫苗相关禁忌证。

论文也指出,由于中国在接种初期排除了老年群体,故中国老年人疫苗接种率较低,与欧美、日本、新加坡等发达国家呈鲜明对比。

赵耀辉说,该研究的一个启示是,要改变先中青年、其次老人的接种惯性,“在应对未来的重大突发公共卫生事件时,在临床试验阶段就应该尽量包括更多人群,尤其是老年人等脆弱人群,让他们能够在疫苗获批后尽早接种。”

赵耀辉指出,为积极应对新一轮的冠病疫情,中国应推进全体民众,尤其是老年弱势群体的全程疫苗接种覆盖率,减少下一波疫情对国民健康的伤害。

赵耀辉说:“我们现在第一波大规模感染已经过去了,目前能做的,就是抓住窗口期,把老年人等脆弱人群的疫苗缺口补上,预防几个月后下一波感染可能带来的重症和死亡。”