下午察：漫威重返中国院线后，还受欢迎吗？

时隔三年多，中国影迷终于能在电影院观看漫威（Marvel）电影了。这对漫威和中国的漫威粉来说，无疑是一个好消息。然而，随着漫威电影宇宙进入新阶段，重新叩开中国大门的漫威电影，还有从前的热度吗？

美国娱乐巨头迪士尼旗下的漫威电影《黑豹2》星期二（2月7日）在中国上映，打响漫威重新进军中国市场的第一炮。另一漫威超级英雄系列作品《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》（《蚁人3》）也将于2月17日在中国影院登场。

这是《蜘蛛侠：英雄远征》（《蜘蛛侠2》）2019年6月在中国上映以来，首次有漫威电影在中国登上大荧幕。在《蜘蛛侠2》后，漫威拍摄的七部超级英雄电影都未能在中国上映，包括《黑寡妇》《永恒族》《尚气与十戒传说》《奇异博士2》等。

星期一（2月6日）北京一家电影院的大屏幕在播放《黑豹2》的电影预告片。（路透社）

有分析认为，《黑豹2》和《蚁人3》重返中国，意味着中国官方在电影审查上的适度放宽。不过，这两部电影在中国的票房潜力仍有待观察。

其中《黑豹2》作为“漫威宇宙”（MCU）第四阶段的收官之作，去年11月在美国上映至今已有四个月，片源也于2月1日在迪士尼的串流平台Disney+上线，电影的剧情、口碑和优缺点早已不是秘密。在豆瓣上，《黑豹2》的评分只有5.7，这或多或少也会降低中国民众的观影意愿。

中国影院业者对于这两部电影的票房预期也不乐观。济南百丽宫影院的董姓经理早前对《中国新闻周刊》表示，有点后悔把影院最大的影厅安排给《黑豹2》。“等等看吧，可能8日就把那个厅再还给《流浪地球2》。”

漫威或许是把《黑豹2》当作重返中国的一个象征，与美国同步上映的第五阶段开篇《蚁人3》，才是真正意义上的回归。

不过，上述董姓经理对《蚁人3》的票房也持保留态度，原因是《中国乒乓之绝地反击》也会在《蚁人3》上映的同日大规模公映。

“我们的八个厅能给它（《蚁人3》）两个就不错了，也可能给不了，到时候看情况。”

中国电影业者对《蚁人3》的票房前景并不感到乐观。图为《蚁人3》电影海报。（互联网）

有人在微博发起投票，让网民评价这三年漫威电影的表现。截至星期三（2月8日）下午，约2万2000个网民中，有8000人认为漫威电影“不如以前了，第四阶段在走下坡路”；4500人表示“已脱粉，不会再关注”；只有3500人表示自己“仍是铁杆漫威粉，基本每部都会看”。

微博大V“瓶装焰火”星期二还称，漫威在《复仇者联盟：终局之战》（《复仇者联盟4》）后，只有两种电影，一种是“吵闹聒噪降智的儿童片”，如《雷神4》《尚气》《蜘蛛侠2》；另一种是“虽然试图严肃，但因为剧情孱弱、人物单薄，所以压根撑不起野心的过家家”，如《永恒族》《黑寡妇》《奇异博士2》。

好莱坞电影“退烧”

好莱坞电影近年来在中国市场的总体表现逊色，甚至在逐渐脱离中国市场。造成这一趋势的原因在于，中国市场和好莱坞电影不再“双向奔赴”。

一方面，因为疫情等原因，这几年中国电影市场整体低迷，海外影片要进入也更加困难。另一方面，在中西方意识形态矛盾日益尖锐下，好莱坞电影要进入中国，也面临更严格的审查。

根据中国国家电影局去年1月公布的数据，2021年中国国产电影占全国总票房收入的85％，这一比率在2019年和2016年分别为64％和58％。也就是说，随着中国加大国产电影的发行力度，海外电影在中国市场的份额已逐步下滑。

好莱坞电影缺席之际，中国影坛这几年出现了一些口碑不错的作品，并在不同类型的影片上取得突破。例如今年春节档上映的《流浪地球2》，虽还不能与好莱坞科幻片抗衡，但也开创了一片新的天地，抢占了原本属于好莱坞的票房。

去年进入中国的迪士尼电影中，表现较好的有《阿凡达2》和《侏罗纪世界3》，这两部电影的票房都突破10亿元（人民币，下同，约1.95亿新元），但与中国国产电影《长津湖之水门桥》的40亿元和《独行月球》的31亿元票房相比，仍相差甚远。

中国国产电影《长津湖》系列累计票房达90亿元人民币。图为《长津湖》电影画面。（互联网）

中国导演张艺谋1月18日在电影《满江红》的路演活动上说，中国观众“不再像10年、20年前那样对好莱坞大片趋之若鹜、对美国流行文化那么迷恋了”。

换口味的不只是中国观众

事实上，漫威宇宙进入第五阶段之际，漫威电影在中国以外的口碑和票房收入也在下滑。

在论坛网站Quora或社交媒体Reddit上，不乏发文批评漫威电影的网民。一些网民认为，漫威在《复仇者联盟4》画下了史诗、圆满的句点。但在这之后，漫威推出的新角色、新电影都只是换一个角色说同一种故事，并没有任何能给观众带来热情和惊奇的元素。

影评人慕莱（Russell Murray）在电影、漫画资讯网站CBR.com上公布了影评网站烂番茄（Rotten Tomatoes）根据漫威每部电影收到的正面评论数量给电影的打分。

数据显示，漫威宇宙第三阶段获得了最正面的评价，平均分为89分，而漫威第四阶段获得的平均分最低，只有75分，意味着影评人对第四阶段电影的评价基本较为负面。

另一个影评网站Metacritic的数据也显示类似的结果，外界对漫威宇宙第四阶段电影的评价普遍比前三个阶段差。

慕莱指出，普遍的共识是，糟糕的剧本写作和无序的世界观构造，都让漫威电影收获的赞誉比以前还少。

这也反映在漫威电影的票房表现上。据《华尔街日报》去年7月报道，2021年全年，漫威六部电影的全球平均票房降至7.74亿美元（约10.26亿新元），比前六部电影平均15亿美元的收入少一半，显示漫威已跌入低迷状态。

报道指出，如果与以往的票房表现相比，2021年推出的《永恒族》《尚气》和《黑寡妇》是当年表现最差的电影，只入账3、4亿美元。第四阶段的几部电影中，除了专门面向漫威影迷制作的《蜘蛛侠：英雄无归》票房达到19亿美元，市场评价和票房成绩都失去了往日的荣耀。

漫威正由盛转衰？

漫威在2008年凭借《钢铁侠》从破产谷底浴火重生，并在2012年凭借《复仇者联盟》在好莱坞崛起。漫威的多元宇宙模式也让众多电影公司群起效仿。

真正让漫威迎来高光时刻的，是由《美国队长3：内战》开启的漫威宇宙第三阶段，这部电影在全球斩获11.53亿美元的票房收入。钢铁侠和美国队长因价值观差异的打斗情节，至今仍是漫威影迷心中的名场面之一。

《美国队长3：内战》开启的漫威宇宙第三阶段，让漫威迎来高光时刻。图为电影中钢铁侠和美国队长打斗的画面。（互联网）

自2009年被迪士尼收购以来，漫威公司已制作了26部超级英雄电影，总票房收入超过260亿美元，是好莱坞历来收入最高的电影工作室。

但2020年暴发的冠病疫情，无情地打断了漫威的高光时刻，让漫威沉寂了一年。即便漫威隔年重启电影制作，向下的发展曲线已无法逆转。尤其是大多数初代复仇者联盟成员在2019年的《复仇者联盟4》后退场，漫威宇宙对观众的吸引力受到重挫。

同时，漫威公司格式化的电影制作，也让影迷开始对公式化的故事和缺乏新意的角色塑造感到疲惫，对公司内部品质管控质疑的声音随之兴起。

其中最为人诟病的是，为了确保风格和故事格式一体化，漫威经常干涉导演和编剧，导致他们难以按照自己的意愿撰写剧本。

《蚁人》原始导演赖特（Edgar Wright）曾因与漫威理念不合而离开；《复仇者联盟2》导演韦登（Joss Whedon）也在电影杀青后，表示他原本有机会制作出有关人类存在意义的电影，但因自己被打压无法完成，并宣布从此不与漫威合作。

韦登在完成《复仇者联盟2》的制作后，表示他原本有机会制作出有关人类存在意义的电影，但因自己被打压无法完成，并宣布从此不与漫威合作。（互联网）

此外，《奇异博士2》导演雷米（Sam Reimi）去年4月受访时坦言，自己只看过四、五部漫威宇宙系列的电影，对漫威宇宙并不熟悉。在极其重视故事连接的漫威宇宙，找来不熟悉漫威故事的导演，立即引发影迷哗然。

电影水准的滑落，以及背后的种种争议和问题让外界开始觉得，这个电影制作工厂正走向衰弱。

虽然在中美竞争态势下，美国电影很难进入中国市场是事实。但撇开政治因素，漫威电影近几年在“流水线”、量大于质的保守制作模式下，重复单调的故事主轴，也确实让观众审美疲倦。

时隔三年，漫威重返中国影院，给中国的漫威迷带来久违的新鲜感，但这样的新鲜感会持续多久，漫威宇宙中具备独特能力的超级英雄们，还能拯救陷入颓势的漫威吗？