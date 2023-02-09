中国A股出现今年首只退市股

上市公司湖北凯乐科技股份有限公司（下称*ST凯乐）成为中国A股今年首只退市股。

据中新社报道，*ST凯乐星期三（2月8日）发布公告称，公司于当天收到上海证券交易所的相关决定书，上交所决定终止公司股票上市。

公告显示，2022年12月29日至2023年2月2日，*ST凯乐的股票连续20个交易日的每日收盘价均低于1元人民币，触发了交易类强制退市指标。*ST凯乐将于2月15日终止上市暨摘牌。

公告称，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。*ST凯乐应当在股票被终止上市后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让。

*ST凯乐目前正与券商进行接洽，拟签订委托股票转让协议书，委托券商提供股份转让服务，并授权其办理股份退出登记、股份确权及股份登记和挂牌转让的有关事宜。

公开资料显示，*ST凯乐的主营业务是专网通信产品、光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。2000年7月，公司在上交所正式挂牌上市。

值得注意的是，据媒体统计，除了*ST凯乐，目前A股还有多家上市公司处在退市边缘，包括*ST科林、*ST金洲、*ST紫晶、*ST泽达等。

中泰证券首席经济学家李迅雷说，近年来，在A股全面注册制改革的推进过程中，监管层出台了退市新规，A股市场“只进不出”的局面被打破，退市公司数量保持高速增长，A股精准打击“空壳僵尸”和“害群之马”取得阶段性成效。在全面注册制下，预计有更多严格的退市制度完善落地，A股退市“常态化”是大势所趋。