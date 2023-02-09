阿里巴巴：正研发阿里版ChatGPT 处于内测阶段

阿里巴巴消息人士称，阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发，目前处于内部测试阶段。

澎湃新闻星期三（2月8日）引述阿里巴巴消息人士报道，阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。阿里方面人士说：“后续如有更多信息，会第一时间同步。”

此前，有媒体报道，阿里巴巴达摩院正在研发类似ChatGPT的对话机器人，从曝光截图来看，阿里巴巴可能将人工智能（AI）大模型技术与旗下智能移动办公平台钉钉生产力工具深度结合。

钉钉方面说，阿里版本的ChatGPT的对话机器人将和钉钉深度结合。

据了解，此前曾有钉钉用户尝试在钉钉机器人中接入美国人工智能公司Open AI开发的ChatGPT，测试发现，钉钉机器人不仅可以接入Open AI的ChatGPT，开放的API接口还可以接入更多机器人，甚至是用户自己开发的机器人。

不过，目前尚不清楚，阿里内部研发的聊天机器人与钉钉将以怎样的方式结合。

或受该消息影响，阿里巴巴美股盘前短线拉升涨近2%。

据了解，阿里巴巴达摩院今年1月曾发布2023年十大科技趋势，其中多模态预训练大模型、生成式AI在列。在这些可能照进现实的科技趋势中，达摩院认为，基于多模态的预训练大模型将实现图文音统一知识表示，成为人工智能（AI）基础设施。生产式AI进入应用爆发期，将极大推动数字内容生产与创造。

中国互联网公司百度在星期二（7日）确认将于3月推出与美国人工智能公司OpenAI开发的ChatGPT类似人工智能聊天机器人服务，香港股价一度上涨13%，为三个月来最大涨幅。