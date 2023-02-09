中国驻法大使称中方过往低调处理美气艇进入中国领空事件

中国驻法国大使卢沙野说，此前也曾发生美国气艇进入中国领空事件，但中方都低调处理，并未炒作，并强调美国应该把碎片还给中国，“因为它们是中国的财产”。

据中国驻法国大使馆官网星期三（2月8日）发布的访谈实录，法国LCI电视台《观天下》栏目星期一（6日）直播卢沙野专访，他在谈及中国无人飞艇问题时，作出以上表述。

针对中美双方就气艇性质各执一词，卢沙野说，可能是因为现在中美两国之间缺乏互信，“的确，中美间这几年发生的事情降低了两国的互信。但该飞艇确实是气象飞艇，而非间谍气球。美国在这件事上夸大其词了”。

卢沙野说，就此次事件，中国政府收到美方通报后立即开展调查，查实该飞艇属民用性质，用于气象等科研。中方对飞艇因不可抗力误入美国向美方表达遗憾。

他说：“我感觉起初美方是接受了中方解释，因为五角大楼也表示该飞艇不会对美国造成地面军事和人员威胁。他们要求中方尽快让该飞艇离开美国空域。然而令人不解的是，美方一方面敦促中国让飞艇离开，另一方面却在第二天将其击落，而该飞艇当时已快要离开美国了。”

在被问及如果美国飞艇飞入中国领空、中方是否也会把它击落时，卢沙野说，实际上这种情况已经发生了几次，但每次中方都是低调处理，没有炒作。

卢沙野说，飞艇事件发生后，中国社交媒体上出现一些报道和讨论，据说以前也发生过美国或其他国家的气球飞过中国领空的情况。在气球动机非常可疑情况下，中方是击落过。当然这是社交媒体上的说法，他没有确凿证据。

他表示，真正令人震惊的并不是美国击落飞艇，而是美方已对中方的解释表示理解，并似乎表示不会击落飞艇，但最终却还是将其击落。

对于美国在回收气艇残骸的提问，卢沙野认为，美国应该把碎片还给中国，因为它们是中国的财产，“如果一个人在街上捡到东西并且知道失主是谁，就理应把它还给失主”，“如果美国不愿意归还，那是他们的事。这表明他们不诚实”。

针对美国国务卿布林肯因气球事件推迟访华，卢沙野回应称，直到布林肯作出上述表态前，中方从未宣布他的访华计划。根据他的说法，他因气象飞艇事件推迟了访华行程。但在他看来，所谓的访问并不合时宜，因为近期美方进行了很多反华活动，包括军事、科技、台湾等方面。

卢沙野续称，在军事方面，美国纠集了日本和韩国等亚洲国家构建对抗中国的军事包围圈，在菲律宾增设军事基地。美国政府最近又进一步升级了对中国私营科技企业的封锁制裁。在台湾问题上，美国加大了对台军售力度。美众议院议长计划4月访台。这些都侵犯了中国的核心利益。

他指责说，“中国政府已多次向美国政府和议会提出交涉，要求他们停止诸如此类的反华行径，但他们依旧执迷不悟”。

卢沙野认为，即便布林肯去了中国，也不会起到什么积极作用。他访问的任务本应该是落实中国国家主席习近平和美国总统拜登在二十国集团（G20）峇厘岛峰会会晤中达成的重要共识，“但在他访问之前美国就打破了这些共识。那他访问的意义何在？”