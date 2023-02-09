台国安会高官违规出境耍官威被降职

台湾国安会秘书处处长王涵江春节期间与家人赴外地旅游，因在核准期限前要从桃园机场出境遭拦下，被爆对海关执勤人员耍官威，台湾总统府星期三（2月8日）说，调查发现王涵江对海关执勤人员态度确有不当，国安会依规定进行处分，将他调离主管职。

综合台湾《中国时报》《联合报》星期四（9日）报道，时代力量立委邱显智星期二（7日）开记者会指出，王涵江在春节期间携眷前往马来西亚旅游，在核准出境日前就搭机离境，与机场的移民署官员发生争执，甚至有咆哮、拍桌等行为，被认为在耍官威。

针对国安会王涵江出境案，台湾总统府发言人林聿禅星期二即表达已要求国安会进行查处，并对相关人员道歉。

林聿禅星期三说，在就本案相关事实进行厘清后，发现王涵江对海关执勤人员态度确有不当。

她说，王涵江行为已违反公务员服务法第六条、第23条规定，国安会依规定进行处分，将他调离主管职，改任该会议研究员，以严明机关纪律。

按公务员服务法第六条规定：“公务员应公正无私、诚信清廉、谨慎勤勉，不得有损害公务员名誉及政府信誉之行为。”第23条规定：“公务员违反本法规定者，应按情节轻重，分别予以惩戒或惩处，其触犯刑事法令者，并依各该法令处罚。”

林聿禅重申，担任台湾公务员从事公务，都应该以最高标准自我要求，对此事件所造成之争议，国安会将深刻检讨改进，避免类似情形再次发生。