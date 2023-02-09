巴拉圭总统下周二度访台 蔡英文以军礼欢迎

巴拉圭总统阿布铎下周第二次访台，台湾总统蔡英文届时将以军礼欢迎。

据台湾外交部官网星期四（2月9日）发布的新闻稿，阿布铎（Mario Abdo Benítez）伉俪应台湾政府邀请，将于今年2月14日至18日率团赴台进行访问，成员包括外交部长阿里欧拉（Julio César Arriola）伉俪、工商部长贾斯迪优尼（Luis Castiglioni）等重要官员，台外交部表达诚挚欢迎。

台外交部说，这是阿布铎伉俪自2018年10月赴台参加“双十节”后，第二次以总统身份访问台湾。为示礼遇与重视，蔡英文将以隆重军礼欢迎及设宴款待。蔡英文与阿布铎将就两地合作及共同关切议题交换意见，并见证双方外长签署外交人员训练及交流合作协定。

台外交部说，阿布铎伉俪在台期间将接受外交部长吴钊燮伉俪晚宴，并将出席外交部委托财团法人国际合作发展基金会于2月15日举办的拉丁美洲及加勒比海妇女赋权国际论坛，以及台北市进出口商业同业公会举办的2023年巴拉圭肉品推广暨投资商机说明会，另将赴花莲参访太鲁阁国家公园及佛教慈济基金会。

台外交部还称，台湾与巴拉圭建交逾65年，邦谊笃睦，两地政府携手推动的合作计划嘉惠人民福祉，促进巴国经济及社会发展，广获巴国政府及人民肯定与感谢。巴国政府长年以具体行动，坚定支持台湾参与世界卫生组织（WHO）等国际组织，巴拉圭总统阿布铎曾四度在联合国大会为台湾仗义执言，有助提升国际社会对台湾国际参与的重视与支持。