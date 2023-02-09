中国官媒：新概念虽好 可不要瞎炒

中国官媒对投资者追逐ChatGPT概念股提出风险警告，指一些市场资金热衷于虚假概念炒作，提醒投资者不要跟风。

官媒《证券时报》星期四（2月9日）在头版刊发题为《新概念虽好 可不要瞎炒》的评论文章说，市场每天总会炒作热点，尤其是涉新概念的个股好像有神力，不停往上涨。

文章提到，美国人工智能研究实验室OpenAI研发出来的产品ChatGPT最近成为讨论焦点，沾亲带故的股票都在上涨，有些甚至已经翻倍。

文章列举了过往一些曾被市场热炒的新概念，比如2016年谷歌围棋人工智能AlphaGo打败韩国棋手李世石，人们欢呼人工智能时代就要来临，相关概念股遭到猛炒，但现在已销声匿迹，以及市场还热炒过5G概念、AR、VR、石墨烯，甚至抗病毒衣服概念。

文章写道，市场追捧过的概念股有很多变成了现实，比如光伏概念、新能源汽车概念，产生了大市值公司；曾经的互联网概念成就了不少高市值公司；石墨烯概念也没熄火，手机降温材料已投入应用，但“更多新生事物并没有产业化，或者还需要更长时间验证”。

文章最后提醒，一些市场资金热衷于虚假概念炒作，引诱投资者追涨杀跌，最终落得一地鸡毛，投资者切勿跟风。

市场近日对ChatGPT概念股的炒作狂热，海天瑞声、云从科技等ChatGPT概念股股价在春节后飙升，上交所星期三（2月8日）已分别向两家公司下发监管工作函，具体所涉事项没有明确，只是表示为“有关事项”，但市场将交易所下发监管工作函的有关事项指向了ChatGPT炒作。

海天瑞声8日晚发布股票交易严重异常波动公告说，截至公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入，该领域对数据需求的发展趋势有待观察。

云从科技也就股价异动发布公告称，截至目前，公司未与OpenAI开展合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。