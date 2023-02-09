西九龙法院玻璃初选案审讯时被射穿 港律政司长：绝不容忍威胁司法人员

香港西九龙法院大楼星期三（2月8日）在初选案审讯时发生玻璃幕墙遭射击破裂，律政司司长林定国发声明，强烈谴责任何企图破坏或干扰司法机构妥善执行司法程序的暴力行为，表明绝不容忍任何人暴力攻击或威胁法院和司法人员。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，西九龙法院星期三发生玻璃幕墙遭刑事毁坏案，事发下午1时39分，警方接报西九龙法院保安报案，指三楼一幅两米乘五米的玻璃幕墙爆裂，留下一个直径约为三公分的圆形破口。约30名便装警员在场处理，香港泛民主派初选案则在四楼进行审讯。

警方称初步调查相信，怀疑有人下午约1时17分在上址对出行车天桥向上址外墙射击，导致玻璃破裂，案件暂列刑事毁坏，交由有组织罪案及三合会调查科（O记）跟进，暂未有人被捕，军械法证课人员接报到场搜证。

大批香港机动警察部队（PTU）探员入夜后继续于西九龙法院一带调查，并一度于通州街封路搜索。

香港司法机构指因应西九龙法院大楼正审理的瞩目案件，已加强保安以维持法院的秩序。司法机构会不时检视情况，并与警方保持联络，以按需要适时加强保安安排。

备受关注的泛民“35+”初选案（47人案）正在西九龙法院进行第三天的审讯。法庭午休期间，大楼三楼外墙一块玻璃幕墙疑爆裂，但没有粉碎迹象。大批PTU探员及便装警员在场处理，并围封玻璃旁边的一条扶手电梯。人员也出动金属探测仪于法院外包括草丛等位置搜索。至傍晚多名PTU探员于法院外通州街封路搜索，爆炸品处理课也派人员到场协助。

香港律政司司长林定国重申，香港是法治社会，绝不容忍任何人暴力攻击或威胁法院和司法人员，当局对事件必定追究到底，将破坏社会秩序、冲击法治的违法者绳之于法。林定国也表示有信心司法程序继续妥善执行，不受影响。

香港警方发言人重申，绝不容忍任何人为达任何目的而诉诸暴力，必定坚决采取执法行动以维持社会秩序，并对所有违法行为追究到底。