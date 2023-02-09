香港与阿联酋讨论签署合作谅解备忘录

正在阿联酋访问的香港特首李家超说，香港已与阿联酋就签署有关合作谅解备忘录展开讨论。

据香港中通社报道，李家超当地时间2月8日下午结束阿联酋阿布扎比的外访行程，抵达迪拜展开访问。

李家超当晚在迪拜的商贸论坛上说，香港的资本和多元化金融服务产品，可以支持阿联酋的“一带一路”项目，香港渴望与阿联酋创建更牢固的经济贸易和投资关系，相信两地的贸易总额会持续扩大。

李家超还出席了由阿联酋经济部、迪拜商会、香港贸易发展局和香港驻迪拜经济贸易办事处合办的香港─阿联酋商贸论坛暨新春晚宴。

李家超向约300名当地政府代表和商界领袖等推介香港的独特优势和投资机会。他说，阿联酋是香港在中东的最大贸易伙伴。2021年，香港与阿联酋的货物贸易总额按年增长35%以上，升至128亿美元（约170亿新元）。香港期望与阿联酋进一步深化合作，尤其在发展绿色和可持续金融方面，双方政府已就签署有关合作谅解备忘录展开讨论。

李家超说，阿联酋是“一带一路”倡议的重要合作伙伴，中阿产能合作示范园、阿布扎比哈利法港，以及阿联酋国家铁路网的阿提哈德铁路项目，都是中阿紧密合作催生的项目。香港的资本和多元化金融服务产品，可以支持阿联酋的“一带一路”项目，渴望与阿联酋创建更牢固的经济贸易和投资关系，相信两地的贸易总额未来会持续扩大。

论坛上，李家超与迪拜商会主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair见证香港及阿联酋企业和机构交换三份合作备忘录，加强两地之间的建筑专业合作、创新科技合作和商贸往来。

李家超9日将继续迪拜的访问行程，与当地政商界人士会面交流，11日返港。

