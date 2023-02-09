港媒：李家超最快3月底率团考察大湾区

香港与中国大陆星期一（2月6日）实现全面通关后，据悉香港特首李家超最快3月底率团到大湾区城市考察。

据《星岛日报》专栏“大棋盘”星期四（9日）报道，港府正积极筹备，由特首李家超亲自带队，与一批立法会议员最快3月底出发到包括广州及深圳在内的大湾区城市考察。他们将有机会与广东省官员会面。倘若成事将是香港完善选举制度后，新议会首次出访。

香港去年重新开放与国际联系，特首李家超率团访问泰国说好香港故事，目前在中东开拓商机。除了去年12月按惯例到北京述职外，至今未曾到访中国大陆。

去年7月上任的李家超，原定8月访问广州及深圳，但基于防疫原因最终未成行，改为视像会面及参与两所学校的开幕仪式。李家超上月在答问会透露，将与团队尽快到访广东，与广东省及各粤港澳大湾区城市领导交流，共同推动大湾区建设。

据了解，建制派高层上月接获通知，港府正计划组团，与立法会议员一同到访大湾区城市。多名议员称知悉安排，但未知详情。

据悉，这次考察团将由李家超带队，希望开放予全体议员报名，预料访问四至六天，视乎大陆单位能否安排。

有知情者说，相信绝大部分议员都会报名，但新议会多达90人，如果太多人一同到访，大陆单位也难以安排，有机会同一时间分开几团，同步到访不同大湾区城市，李家超则参与不同地方的活动。

有建制派核心人员称，大陆领导正忙于处理疫情及通关，加上中国全国两会即将举行，立法会考察团于3月底或之后出发。

香港立法会上一次大陆出团访问在2018年，当时由经济发展、资讯科技等四个事务委员会组团前往大湾区，进行三天的联席职务访问，到访深圳、东莞及中山等五个城市。当年有八名民主派议员随团，包括民主党、公民党，时任特首林郑月娥则未参与。事隔五年，“爱国者治港”下的考察团，人数倍增、气氛和谐，报名人数预料更为踊跃。

有建制派人士称，广东省上月底召开2.5万人参与的全省高质量发展大会，投资1万亿元人民币（约1953亿新元）在重点建设项目，当中部分与港澳有关。随着全面通关，两地在金融、创科、商贸、青年等不同领域的合作将重新激活，“拼经济、谋发展”将是考察团的一大目标。