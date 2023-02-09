韩国旅客大连机场挂白牌入境

大韩航空一趟飞往中国的客机在抵达目的地前，韩国旅客收到白牌，并带白牌入境。

据中国封面新闻星期四（2月8日）报道，中国网民上星期五（3日）发视频称，大连周水子国际机场对韩国人入境带牌。视频显示，飞机快要落地时，空服人员给每个韩籍人员发放白牌，要求他们举着白牌，并告知韩籍人员走单独通道做核酸检测。

大连周水子国际机场工作人员回应时说：“并不清楚此事，机场只负责做落地接引工作，飞机上挂白牌是由航空公司负责，落地做核酸则由海关负责。”

大韩航空客服人员则说：“有落地前挂白牌的行为，非航空公司要求做，自身没有这么大的权利，是入境相关部门的要求。”

大韩航空方面也说，并非只对韩籍入境人员挂白牌，而是对所有入境非中国籍人员挂白牌。

封面新闻致电大连海关，但电话被转接到北京总部。对方说：“没有接到相关通知，下午四点时，大连海关已经下班，需要获悉详情可在第二日上午9点后致电大连海关。”

报道称，挂白牌事件起因疑似是网友曾申诉入境韩国被区别对待，如下飞机后就收到黄色牌子，被要求挂在脖子上然后被带去单独的区域做核酸，并指这只针对中国人。

中国驻韩国大使馆上个月10日宣布，暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证，并说这项措施将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。