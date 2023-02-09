首个平台企业绿灯案例 京东仓储物流上交所上市 

中国互联网平台企业经历了两年多的整改后，京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称“京东仓储REIT”）在上海证券交易所上市，成为首个大型平台企业上市绿灯案例。

综合澎湃新闻和第一财经报道，京东仓储REIT星期三（2月8日）于上海证券交易所上市。据报道，这是首支民企仓储物流REIT，同时也是市场上首单由民营500强企业作为原始权益人申报的仓储物流类公募REIT。

中国证监会债券部副主任魏刚在上市仪式上说，京东仓储REIT上市，成为资本市场领域首个大型平台企业绿灯案例，“对于资本市场支持平台经济、民营经济发展具有积极的示范效应。”

京东集团高级副总裁胡伟认为，基金上市的首日表现超出预期，并透露，京东仓储REIT的扩募计划已经在筹备中。截至首日收盘，京东仓储REIT报收3.92元（人民币，下同，约0.77新元），涨11.64%。

胡伟说：“不管从政策层面、企业需求还是个人投资者需求层面，这是一个多赢组合。”

京东产发投融资与财务部负责人李文斌介绍，此次REIT从正式申报到上市，前后仅用了两个月，“其中也离不开相关部门的大力支持。”他指出，从去年年底开始，明显感受到市场情绪回暖，投资人认可度提升。

发行数据显示，京东仓储REIT计划募集总额17.57亿元，最终吸引近720亿元资金参与，其中网下发售累计吸引资金465.06亿元，拟认购份额数量为网下初始发售份额数量的126.04倍。

公开资料显示，此次发行的京东仓储REIT由京东100%持有，嘉实基金为公募基金管理人，委托京东产发（京东东鸿）为运营管理机构，对基础设施项目进行运营管理。项目底层资产包括位于廊坊经开、武汉东西湖和重庆巴南的三处物流园区，合计建筑面积约35.1万平方米。

中国官方自去年底的中共中央经济工作会议后，接连释放支持民营经济的信号。中国证监会去年12月曾发文，明确将深入推进股票发行注册制改革；推动企业境外上市制度改革落地实施，并加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地。

