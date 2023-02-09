“起底”刑事化一年多 香港私隐署共处理2128宗个案

香港2021年将“起底”（即“人肉搜索”）行为定为刑事罪行执法至2022年底，个人资料私隐专员公署共处理了2128宗相关个案，对其中114宗展开了刑事调查，共拘捕12人。

据中新社报道，私隐专员公署个人资料隐私专员钟丽玲星期四（2月9日）介绍，去年公署共收到3848宗投诉个案，同比增加15%，主要是“起底”投诉个案有所增加。此外，还接获105宗资料外泄事故通报，其中41宗来自公营机构，64宗来自私营机构，涉及黑客入侵、遗失文件或便携式装置等。

香港于2021年修订《个人资料（私隐）条例》，以加强打击侵犯个人资料私隐的“起底”行为。修订后的条例将“起底”行为定为刑事罪行

钟丽玲介绍，自2021年10月修订后的《个人资料（私隐）条例》生效至2022年底，公署共处理2128宗“起底”个案，就其中114宗展开刑事调查，并将32宗案件转给警方跟进。

钟丽玲透露，公署共开展12次拘捕行动、拘捕12人，被捕人士中有五人被起诉，其中两人已被定罪或判刑。她说，被捕人士“起底”的原因主要为金钱纠纷、工作纠纷及感情纠纷，“起底”途径主要为社交媒体平台或即时通讯软件。

她还说，公署共向26个平台发出1500个停止披露个人私隐的通知，涉及超过1万7000条“起底”信息。

