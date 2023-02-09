神舟十五航天员乘组状态良好 具备开展出舱活动条件

中国载人航天工程办公室消息，神舟十五号航天员乘组将择机执行第一次出舱活动。目前，神舟十五号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

据中国央视新闻报道，中国载人航天工程办公室星期三（2月8日）公布了神舟十五号航天员乘组，为执行首次出舱任务开展各项准备的画面。

航天员正在在问天实验舱气闸舱里，做出舱前的准备工作。在画面右侧航天员身后写有“飞天”字样的是舱外航天服，它相当于一个微型航天器，能够将航天员的身体与太空恶劣环境隔离开来。此次任务，航天员将从问天气闸舱出舱，画面左侧圆形的门就是出舱舱门。

神舟十五航天员在问天气闸舱里，拆包了各种出舱需要用到的工具。（央视新闻）

在问天气闸舱里，航天员们拆包了各种出舱需要用到的工具，画面左侧银色的是舱外工具台，此次航天员出舱需要用到的工具还包括通用把手、电动工具和脚限位器。在出舱过程中，伸缩安全绳将连接航天员与空间站，守护航天员的安全。

神舟十五航天员在问天舱内里，做出舱前的准备工作。（央视新闻）

这个画面是问天舱内的定向摄像机拍摄的，画面左侧飘着的是液冷服。航天员在舱外活动时会产生热量，需要穿上液冷服散热。

神舟十五航天员已在轨完成多次出舱活动演练。（央视新闻）

在正式出舱前，航天员在轨完成了多次出舱活动演练，本次出舱将是圆梦乘组的首次出舱任务，也是中国空间站建成后的首次出舱任务。

自2022年11月30日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十五号航天员乘组已在轨工作生活70天，先后完成了与神舟十四号航天员乘组在轨轮换、科学实验机柜解锁与测试、应用载荷货物出舱、空间站及载人飞船设备巡检、出舱活动准备等工作，开展了在轨医学检查、失重防护锻炼及一系列空间科学实（试）验。同时，还在空间站度过了新春佳节，先后推出了第二届天宫画展和全球拍天宫摄影作品展，向中国人民送上了来自太空的新春祝福。

目前，神舟十五号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。圆梦乘组即将首次漫步太空。