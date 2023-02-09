中国国资央企系统去年追责问责5262人次

中国持续展开大力反腐工作，在2022年对国资央企系统“靠企吃企”专项整治工作中，共追责问责5262人次。

据中共中央纪委国家监委网站星期四（2月9日）发布的新闻稿，中共中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组组长龚堂华在1月17日的反腐败工作会议上通报了10起“靠企吃企、管企吃企”的典型案例，要求深刻汲取教训，以案为鉴，增强拒腐防变能力。

会上还通报，去年国资央企系统开展“靠企吃企”专项整治工作，持续加大相关案件查办力度，梳理违规违纪问题线索2526件，追责问责5262人次。

此外，去年还查处违反中共中央八项规定精神问题1811件，通报曝光1408件次，给予党纪政务处分1530人次。组织开展“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动，发现问题风险12万2000项，完成整改10万8000项，完善相关制度5万3500余项，挽回或降低损失1339亿元，追责问责1万2235人次。

国资委党委书记张玉卓在会上说，当前行业性系统性地域性腐败问题、利用影响力谋私贪腐问题、新型腐败隐性腐败花样翻新问题、基层‘微腐败’问题等，在一些企业均有表现，有些还比较突出。

他强调，必须切实加大反腐败力度，斩断政治腐败和经济腐败交织链条，落实加强监督体系建设要求，统筹各类监督力量，强化党内监督与业务监督融合，坚决铲除国资央企腐败滋生土壤。

据报道，为从严从实强化国资央企遵规守纪，各级中共党组织今年将深入排查围标串标、违法分包转包、出借资质、通过掮客违法操作以及直接或变相行贿等突出问题，重点整治通过违规违法尤其是行贿手段获取工程项目行为。

今年也将开展中央企业违规违法获取工程项目专项督查，对因要求不严、管理不力导致违规违法获取工程项目问题频发的，严肃追责问责。同时，探索建立违法招投标行为“黑名单”制度，完善惩戒机制，加强对重大工程项目招投标活动的监督检查，形成发现问题、推动整改、检查反馈的工作闭环。

报道还说，驻国资委纪检监察组和中央企业纪检监察机构还将严肃查处靠企吃企、利益输送、设租寻租、关联交易等违纪违法行为，精准惩治“影子公司”“影子股东”等新型腐败和隐性腐败，深化涉粮中央企业粮食购销领域腐败问题专项整治。

