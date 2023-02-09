台指挥中心专家：室内口罩令放宽后可考虑确诊者免强制隔离

台湾中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳说，在室内口罩令放宽后，台湾下一步可考虑让确诊者免强制隔离。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》报道，指挥中心星期四（2月9日）宣布，台湾自2月20日起室内可免戴口罩，但医院和大众运输工具等地方除外。指挥中心专家咨询小组召集人张上淳说，室内免戴口罩后，会看台湾境内疫情发展，再讨论确诊者要不要强制隔离。

张上淳说，未来可能朝向建议隔离方式研议，不过松绑条件还得看境内疫情状况与国际情势发展，一步一步朝稳健的方向松绑。

张上淳说，以确诊者隔离为例，之后可能改为建议性的在家休息等，不用强制隔离，这些都是考量范围，但还没有确定的实施时间点，阶段性的松绑措施仍要视疫情状况。

台指挥中心9日也公布春节期间各县市感染率与半年内疫苗追加剂的交叉分析，发现接种追加剂越踊跃的县市及年龄层，感染率越低。以全台数据来看，65岁至74岁的民众接种追加剂比例最高，达到30.21％，感染率仅0.85％，为所有年龄层最低。

在所有年龄层中，六个月内追加剂接种最差的是18岁至29岁，仅14.01％，因此感染率也来到1.48％，为全年龄最高。同样结果在单一年龄层、不同县市的接种情况也可看出，例如台中市65岁至74岁近六个月接种率高达49.51％，感染率仅0.75％，为六都中最低。

台指挥中心发言人庄人祥说，数据显示半年内接种一剂追加剂可有效降低冠病感染率，因此呼吁还未接种追加剂的民众，可踊跃接种提升保护力。

至于2月20日起室内可免戴口罩，会否影响还未接种追加剂的民众？庄人祥说，台湾整体疫苗覆盖率已达七成，加上推估感染人口来到六成，台湾群体免疫力应足够因应，不过仍会请各地方卫生局加强宣导，呼吁50岁以上民众踊跃施打疫苗。