澳洲将检查国防部办公室内中国产摄像头

澳大利亚政府将检查国防部办公室内的中国产摄像头。中国外交部对此呼吁澳洲为中国企业正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。

据路透社报道，在国防部办公室安装、中国制造的摄像头被指存在安全隐患。

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）星期四（2月9日）在澳洲广播公司电台访谈中说：“这是一个问题……我们正在对国防部（部门）内的所有监控技术，以及安装这些特定摄像头的地方进行评估，它们将会被移除。”

反对党议员帕特森（James Paterson）说，他展开审查后发现，澳洲250多个政府办公室有近1000台海康威视和大华技术两家中国企业的摄像头，并呼吁政府立即制定拆除这些摄像头的计划。

马尔斯认为，这是重要问题，但不应夸大。

中国外交部发言人毛宁在例行记者会回应时说：“我们反对任何泛化国家安全概念、滥用国家力量歧视打压中国企业的错误做法，希望澳大利亚方面为中国企业正常经营提供公平、公正、非歧视的环境，多做有利于双方互信和合作的事情。”

海康威视通过电邮做出回应时称，驳斥将公司视为澳洲国家安全威胁的看法，因为公司无法在澳大利亚查阅最终用户的视频数据、管理最终用户数据库，或出售云端储存。

公司发言人说：“我们的摄像头符合所有适用的澳大利亚法律法规，并遵守严格安全要求。”

澳洲总理阿尔巴尼斯告诉记者：“我们根据澳洲国家利益行事。我们做事透明，我们会继续这么做。”