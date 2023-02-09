微博微信等入选十大“时代新词”

中国商务印书馆最新出版的《汉语新词语词典（2000—2020）》中，将“微博”、“微信”、“疫情防控”等词语列为中国这20年生命活力指数做搞得十大“时代新词”。

据中新社星期四（2月9日）报道，入选的十大“时代新词”分别是：微博、微信、科学发展观、高铁、电商、中国梦、一带一路、疫情防控、大数据、大湾区。

编著这本词典的中国传媒大学应用语言学专业教授、博士生导师侯敏介绍，“时代新词”是指在这20年中使用稳定、富有活力的新词语，而使用率、使用周期、发展趋势等指标决定了新词语的生命活力。

她认为，“微博、微信、科学发展观”等生命活力指数最高的前10个词集中体现了这个时代的创新、这个时代的特点，以及这个时代人们目光的聚焦点。

侯敏介绍，在收录的新词语中，名词最多，占了将近三分之二；其次是动词，占约三成。同时，新词语构成材料中非汉字元素所占比例较快增长，如“大V、真人CS、双11”等，这是当代汉语新词语的一个重要特点，也是面对社会飞速发展，语言系统做出的一种自适应反应。

除了符号外，一些表拟声、表语气、表动态的成分也进入词语内部，成为构词成分，如：壁咚、花呗、萌萌哒、么么哒、醉了、飘过。

她还说，社会的新发展、新变化虽然反映在各个方面，但各个领域并不均衡。收录的4263条新词语中，生活领域中的最多，占有四成；其次是传统的经济、政治、文化、科技领域。值得关注的是网络以及金融、环保等以前较少被提及的领域。汽车、旅游领域的新词语集中反映中国也逐渐变成“汽车轮子上”和“全民旅游、全域旅游”的国家。

侯敏总结指出，整体看新词语不够稳定，生命周期较短，产生快但隐退也快。

