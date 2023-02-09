中国多省推进现房销售试点 

中国去年爆发烂尾楼和停贷潮事件后，住房和城乡建设部今年提出可进行现房销售，多个省份陆续推出和推进现房销售试点政策。

据第一财经星期三（2月8日）报道，星期二（7日）召开的河南全省住房和城乡建设工作会议上明确，今年将进一步规范商品房预售资金监管，逐步提高预售门槛，以郑州、开封为试点探索预售制度改革和现房销售。河南省及省会郑州市是去年7月中国“停贷潮”的高发区。

除河南以外，四川、山东、安徽等省今年1月以来也发布了试点现房销售的政策，其中四川提出，要支持有条件的城市开展商品房现售试点，积极推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

今年1月，中国住建部首次在政策中提出现房销售模式，“有条件的可以进行现房销售，继续实行预售的，必须把资金监管责任落到位，防止资金抽逃，不能出现新的交楼风险”。

停贷事件爆发后，市场关于取消期房预售、推行现房销售的呼声也随之而起。银保监会相关负责人2022年7月对此回应称，是否该取消期房预售关乎整个房地产新模式，国家会统筹考虑这个问题。

报道称，出于期房交付的不信任，“所见即所得”的现房成为许多购房者规避期房风险的选择。据易居房地产研究院测算，2021年6月时，在全国新建商品住宅销售面积中，现房销售面积占比约为9.5%，时至2022年12月，这一比例已明显提升至13.9%。

报道称，从1994年期房销售模式实行至今期间，包括重庆、福建、广西、南京、杭州等多省市都曾尝试推行现房销售，并进行相关模式的探索。

不少热点城市选择在土地拍卖环节设置现房销售条件。其中，南京、苏州都曾在2016年规定，在地价超过规定值后，相关地块将所建商品住房须现房销售。不过随着地市降温及受疫情影响，两地相继取消了该规定。

首都北京则在2021年的集中供地中要求地块达到最搞限价后，转入竞现房面积销售环节。据报道，在今年2月8日进行的北京首轮土拍中，越秀集团以25.99亿元（人民币，下同，约5亿新元）加1万5000平方米现房销售面积竞得一宗地块。

据易居研究院统计，2022年中国现房销售规模占比最高的是海南省，现房销售占到了39%。

海南省也是首个推行现房销售的省，规定在2020年3月8日后，通过出让取得的土地建设的商品住宅，应实行现房销售制度。

易居房地产研究院研究总监严跃进说，随着房地产领域在2023年逐渐朝着新发展模式转型，现房销售模式是其中的重要一环。他认为，相较于海南，河南等省市当前的尝试更具有标杆性，将郑州和开封作为试点，实际上是延续了此前保交楼都工作思路。

严跃进预计，后续各地在住房和城乡建设工作会议中都会提及现房销售的试点工作，一些重点省会城市会或许会加入到试点大军中。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静则认为，短期来看，进行现房销售试点的城市或有增加，但全国大范围推广的可能性相对有限，更多城市仍将采取预售制。

有业内人士也认为，当前并不是大范围推行现房销售的好时机，现房销售对企业来说资金压力太大，销售回款周期大幅拉长，在许多企业面临流动性压力的当前，无异于雪上加霜，“房企承受不住”。

