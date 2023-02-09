北京进入国际交往中心城市指数排名前十

由清华大学中国发展规划研究院、德勤中国联合发布的《国际交往中心城市指数2022》中，新加坡排名第四，是排名最高的亚洲城市，中国北京则排名第七，是唯一入围前十的中国大陆城市。

星期三（2月8日）发布的国际交往中心城市指数中，排名前十的城市分别是伦敦、纽约、巴黎、新加坡、首尔、香港、北京、东京、旧金山和哥本哈根。

作为全球首个国际交往中心城市指数报告，报告指出，国际交往中心城市是具备联通和服务世界功能、能够集聚国际高端要素、在全球事务中发挥重要影响的城市，是国际交往网络中的关键性节点和枢纽性平台。

报告基于吸引力、影响力、联通力三个维度，构建了由11个二级指标和25个三级指标构成的国际交往中心城市指数评估框架，并针对全球37个典型城市进行了评估，刻画和比较了不同城市的发展特点。

报告指出，从发展特色来看，主要的国际交往中心城市表现出差异化的发展路径和特色定位。纽约、旧金山在吸引力和影响力方面表现优异且相对均衡，体现了这些城市作为政治、经济、文化等多领域中心的综合地位。新加坡、哥本哈根等城市在吸引力和联通力指标方面表现优异。部分城市在某个单项指标上表现特别突出，例如北京、东京凭借在科技、文化等领域的比较优势，在对外影响力方面排名靠前。

报告显示，北京在影响力方面排名第三，作为独一无二的“双奥之城”和历史悠久的千年古都，北京也是全球拥有世界文化遗产最多的城市。在二级指标层面，科技创新排名第二，主要得益于辖区内优质的科技创新资源；文化教育排名第三，得益于辖区内丰厚的历史文化资源和优质的高等教育资源；经济发展排名第五，表现出了强劲的经济竞争力；此外，在所有参评城市中，北京拥有的世界500强企业总部数量最多。

德勤中国副主席施能自说，虽然近年因疫情等因素影响，跨国政商交流和人员往来受到一定限制，但国际间和城市间的交往正从短期冲击中逐步恢复，国家和城市的发展韧性也普遍得到了增强，伦敦、纽约、巴黎、北京、东京等一批具有全球影响力的国际交往中心城市正在纷纷谋划新的战略定位。

施能自说，各国都应在实践中探索具有本国模式、符合本国国情的国际交往中心城市的建设之道，期待国际交往中心城市指数报告能够继续编制下去，见证和陪伴全球国际交往中心城市的发展和成长。

