下午察：从台湾女艺人被泰国警察勒索看“旅泰热”

台湾女艺人安于晴最近讲述自己在泰国被警察勒索的经历，在台湾和泰国两地引发舆论喧哗。

安于晴1月初在社交媒体Instagram发布限时动态称，1月4日和朋友一起在泰国旅游搭车时，在中国驻泰大使馆附近被警察临检。她说，警察以携带电子烟为由，向他们一行人收取2万7000泰铢（下同，约1070新元），以换取不被立案调查。与此同时，警方不让她和友人使用手机寻求援助。

根据泰国法律，电子烟在泰国属违禁品，在泰国携带、使用、进出口、销售电子烟等行为均属违法。其中，携带、使用电子烟将判最高五年监禁或不超过50万泰铢罚款，或两者并罚。不过，警方不能直接对携带电子烟的外国人罚款。

安于晴说，自己当时没有携带电子烟，而是警察把电子烟放到她手上并拍照；在过程中，警察也要求她和友人避开闭路电视。安于晴今年32岁，她是女演员及模特儿，2016年起在台湾娱乐圈发展。

安于晴今年32岁，她是女演员及模特儿，2016年起在台湾娱乐圈发展。（取自安于晴脸书）

事情曝光后，马上吸引大批台湾和泰国媒体报道。在台湾网络论坛批踢踢实业坊（PTT BBS）上，也有网民在讨论，大多数批评泰国警方腐败，“破坏泰国旅游形象”等。

据报道，泰国警方起初对收钱一事予以否认，并指安于晴当晚喝醉和没带护照，还公布闭路电视画面证明一行人持有电子烟。不过，在泰国前浴产业大亨兼前国会议员楚威（Chuwit Kamolvisit）称手握警方索贿的证据后，事态的发展突然来个360度大翻转。

泰国前浴产业大亨兼前国会议员楚威（Chuwit Kamolvisit）在脸书直播说，他手握警方向安于晴等人索贿的证据。（取自楚威脸书）

警方承认了索贿，并将当天涉案的七名员警调离现职，也承诺展开调查。

泰国国家警察总长丹隆萨（Damrongsak Kittiprapas）说：“我们还是有很多好的警察。我们一定要鼓励好的警察，并对付那些害群之马。”

他也说：“我要强调，大量游客到我们这座城市游玩。移民警察、旅游警察和地方警察一定要为游客提供最好的保护。对于已发生的事件，如果有任何不当的行为，作为国家警察的负责人，我向这起事件的受害者道歉。”

不少泰国网民将这起事件与早前的另外一桩警察丑闻相提并论，批评警方贪污受贿。

农历新年前夕，一名中国女游客发视频称，向警察支付7000泰铢后，便有警车和警摩托将其从机场一路护送回酒店。这起事件曝光后，迅速在泰国社会炸开了锅，并在中文舆论圈掀起讨论。

中国女游客在农历新年前夕发视频称，她花钱雇请泰国警察开警车为她开道。（互联网）

上述两起事件折射出泰国执法人员存在涉滥用职权的贪腐问题，也显示泰国是深受大中华游客欢迎的旅游地，去旅游的人多了，被勒索的几率也增大。

在2020年冠病疫情暴发前，泰国一直是两岸三地游客出游的首选地，尤其是大陆游客。究其原因，或许与泰国丰富的旅游资源、宜人天气、价廉物美，以及地理位置有关。泰国与中国大陆、台湾或香港的飞行距离都在四、五个小时内。

泰国官员称，2019年旅游业贡献了泰国国内生产总值（GDP）的五分之一。那一年，泰国约有四分之一的入境游客来自大陆，他们带来的收入在国际游客带来的总收入中占比40%。

换句话说，大陆游客是泰国旅游业的“衣食父母”。这一点，可从泰国高官早前亲往机场迎接中国旅客这一举动得到体现。

不过，《华尔街日报》报道，中国人赴泰游热潮并非没有遭遇过批评和质疑声。

报道称，过去中国大部分游客都是跟团游，也就是由旅行社安排的廉价、全包式的旅游套餐，旅行社通过一个由酒店、餐馆和购物中心组成的定制网络来满足游客的需求。泰国居民曾对跟在挥舞着小旗的导游身后走马观花的游客感到不满，因为他们占据了整个街区和餐馆。一些业内人士曾抱怨说，这种旅行团只让少数与中资有合作关系的泰国有钱人获益，其他同行全被排除在外。

《纽约时报》同样刊文对此表示认同。文章写道，这些旅行团往往是非法经营以逃避税收，通常由中国投资者控制，他们拥有巴士、酒店、餐馆、水疗中心和礼品店，从当地旅游业者那里吸走游客的消费。这些提供“一条龙”服务的业者还强迫游客在他们控制的商店购买昂贵的纪念品。

泰国曼谷大皇宫1月7日涌进大批游客。（路透社）

尽管竞争不太公平，中国赴泰游客市场之庞大，仍让绝大部分泰国旅游业者难以割舍。

美国有线电视新闻网引述曼谷金东尼人妖秀的首席执行官文猜（Boonchai Tongprasert）说，“我很高兴听到中国已经开放的消息”，并补充说他的团队期待业务回升。

在疫情暴发前，该表演秀吸引许多中国游客到访，据报每晚可接待多达4000名中国游客，但疫情来袭后，这数字骤降到100人左右。

金东尼人妖秀为曼谷前三大人妖秀。（金东尼人妖秀官网）

英国《卫报》也引述在泰国清迈的餐厅业者皮亚努特（Piyanut Intarachai）说，餐厅大部分顾客在疫情前都来自中国，“疫情暴发后，这一切都消失，我也没有收入”。

据《曼谷邮报》报道，泰国国家旅游局负责亚洲与南太平洋国际营销的副局长塔涅（Tanes Petsuwan）预计，今年与中国游客相关的旅游收入将高于疫情前。他说，2019年全年约有1100万中国游客到访泰国，并创造5310亿泰铢的旅游收入。

他也说，中国游客平均在泰国逗留7.8天，每人在逗留期间平均每天花费6118泰铢。

这花费，比一般泰国人的日均收入高出不少。泰国《国民报》今年1月初报道，2021年泰国人均年收入为23万2176泰铢，即每天平均薪资636泰铢左右。

尽管中国游客重返会带来可观的经济效益，但泰国舆论似乎对此有所保留，当中很大原因离不开对疫情再次暴发的担忧。

有网民在推特上发文指出：“大批中国游客涌入，不知道会不会带来变异病毒”。也有网民担忧：“泰国疫情已经放缓，中国游客一来会不会改变情况？”

总的来说，安于晴事件是不幸的，恐怕多少也会给两岸三地的旅客带来负面观感，严重的话，可能会导致他们对泰国却步。毕竟，疫后人们对于旅游的想法出现了很多变化，比如更在乎体验，而不是一昧“买买买”，或单纯“出去看一看”。

如果泰国能采取有效行动来扭转上述看法，相信会给当地旅游业的复苏注入强心剂。在多国对中国公民采取入境限制的此刻，泰国如果能下好这一步棋，当地旅游业者相信能把不少人民币装进口袋里。