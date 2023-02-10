英官员称新疆自治区主席吐尼亚孜下周或访英

英国官员公布，新疆维吾尔自治区党委副书记、区政府主席艾尔肯·吐尼亚孜可能在下周访问英国。但英国政府强调，与吐尼亚孜的所有会谈都将用来讨论新疆人权被侵犯的问题。

综合法新社和彭博社报道，英国外交部初级部长多彻蒂（Leo Docherty）星期四（2月9日）在下议院告诉国会议员，吐尼亚孜可能会在下周访问英国，但英国方面还没有确认吐尼亚孜是否成行。

他也明确，英国并没有邀请他前来访问，因此吐尼亚孜不会与任何部长级官员会面，但他可能会与外交部官员会面。多彻蒂预计，吐尼亚孜届时将持外交护照入境，因为他尚未获得签证。

多彻蒂说，“我们判断这是一个机会，向参与新疆治理的人发出一个非常强烈的信息”，而“我们必须准备使用外交渠道来实现这一目标，因此官员们准备安排一次会面”。他强调，与吐尼亚孜的任何会谈都将被用来“绝对明确地表示英方对维吾尔人所受对待的深恶痛绝”。

英国《卫报》星期三率先引述英国外交部的邮件报道，吐尼亚孜将于下周出访英国和布鲁塞尔，与“利益相关者”（stakeholders）会面，以讨论新疆局势，但报道没有说明吐尼亚孜是否自行选择出访。

中国外交部星期四被问及此事时，也称没有掌握到相关消息。

美国、英国等西方国家一直以来指控中国政府在新疆实施侵犯人权的措施，包括针对该地区的穆斯林少数民族人员执行强迫劳动、酷刑和随意拘留等。但中国政府否认了这些指控。

吐尼亚孜在2021年受到美国的制裁。美国财政部当时指，在吐尼亚孜任内，超过100万维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族成员在新疆被拘留。英国议会去年也通过了一项不具约束力的声明，称新疆正在实施反人类罪和种族灭绝罪。

彭博社报道称，英国首相苏纳克正面临一些保守党议员的施压，被要求对中国采取更为强硬的路线。这种情绪星期四也在议会中有所体现。英国前保守党领袖史密斯（Iain Duncan Smith）称，吐尼亚孜的访问将是“为中国政府辩护的舆论宣传”。