上海禾赛科技为滴滴后赴美上市中概股最大规模IPO

中国自动驾驶汽车激光雷达制造商上海禾赛科技股份有限公司（禾赛科技）当地时间星期四（2月9日）在美国纳斯达克上市，在首次公开募股（IPO）融资1.9亿美元（下同，约2.5亿新元），为滴滴2021年退市后，赴美上市中概股中规模最大的IPO。

综合彭博社和澎湃新闻报道，禾赛科技以每股19美元发行了1000万股美国存托股份，之前900万股的推介区间为每股17至19美元。

在美国上市首日，禾赛科技股价表现亮眼，开盘大涨25%，报23.75美元，盘中股价一度达24.44美元，最终收于21.05美元，上涨10.79%，市值达到26.21亿美元。

值得注意的是，禾赛科技曾于2021年向科创板递交招股书，但两个月后主动撤回申报材料，并于2023年1月17日正式向美国证监会提交招股书。

禾赛科技成立于2014年，是一家全球化的激光雷达研发与制造企业，它最早专注于研发激光气体传感器，2016年开始探索无人驾驶激光雷达产品。目前，公司产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车，以及自动驾驶汽车。

禾赛科技的上市，标志着中国公司或重返美国寻求融资。今年已有两家公司启动IPO。随着中美在解决中概股审计纠纷上取得进展，中概股在美退市风险明显缓解，加上中国经济重新放开，市场人气变得更加乐观。

滴滴2021年赴美上市融资44亿美元后不久就被迫退市，此后中资公司赴美上市一蹶不振。彭博汇编数据显示，去年在纽约上市的中资公司只有10家，合计筹资3.76亿美元，创下10年来最低。

相较之下今年开局颇为亮眼，量子之歌等两家公司IPO定价发行。此外，彭博数据显示，爱奇艺和哔哩哔哩等公司在美通过增发融资约14亿美元。

根据向美国证券交易委员会提交的文件，禾赛科技过去三年营收稳步增长，将近1.12亿美元，截至9月30日的九个月净亏损降至2300万美元。中国科技巨头百度、小米和美团，以及德国的Robert Bosch GmbH是禾赛科技的战略投资者。

高盛集团、摩根士丹利和瑞信集团等牵头安排禾赛科技的此次发行。