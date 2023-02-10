中国退休人员成为出境长线旅游团主力军

中国退休人员成为疫情后出境长线旅游团主力军，出境自由行的主要人群则是“90后”和“00后”。

据澎湃新闻星期五（2月10日）报道，多个旅行社负责人说，出境“首发团”的参团客人以50岁以上的“退休长者”为主。

广之旅的“新西兰南北岛10天”首团，团费约为每人26000元（人民币，下同，约5084新元），40个名额在上架一分钟内迅速售罄。该团中，50岁以上的“退休长者”占九成以上。

广之旅内部人士透露，最近的热销产品有两个特点，一是深度游更受欢迎，二是线路上比较高阶的产品。比如，与前往匈牙利的旅行团相比，瑞士线路的产品价格贵几千元，但从实际收客的情况来看，瑞士团收得更好。

该内部人士说，“这批客人绝对不是从没出境游过的，可能他们已经三年没出境了，在这样的情况下感觉客人也会想玩得更舒服一些。”

他续指，本次报名出境团队游的客户中，多数都是熟客，甚至很多是VIP级别的老客人。

另一方面，出境自由行的“主力军”多是“90后”“00后”。携程数据显示，从春节后“错峰”出境游的用户来看，“90后”用户占比最高，占比为30%，其次为“80后”占比29%、“70后”占比19%、“00后”占比14%。

疫情前同期，则是“80后”占比最高，为44%，其次是“70后”和“90后”，各占比两成左右。

第一批进入职场的“00后”也爆发出强劲的消费力，2023年2月、3月，“00后”的海外酒店预订量较2019年同期增长超三倍。

由于出境便利度提升、跨境机票价格走低，不少用户利用2月、3月的旅游淡季开启春季跨境错峰游。

截至2023年2月7日，预订2月、3月跨境机票的订单量环比前两个月增长87%，海外酒店的订单量环比增长52%。价格上，航司恢复及增班国际航线、海外酒店淡季促销也直接推动了游客在2月、3月的季节实惠出行。据携程数据测算，2月、3月出行的国际机票及酒店的支出较1月便宜三成左右。

从海外酒店预订的情况来看，携程数据显示，2023年2月至3月，中国大陆用户预订海外酒店的订单量环比增长达到52%，海外酒店的订单均价则环比减少11%。