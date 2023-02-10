美财长耶伦吁中国加快支持贫穷国家债务重组

美国财政部长耶伦呼吁中国加快向贫穷国家提供债务重组的支持，尤其是为赞比亚提供债务减免。她也表示，将于本月在印度举行的二十国集团（G20）财长会议上向中国提出要求。

综合路透社和彭博社报道，耶伦星期四（2月9日）在华盛顿智库战略与国际研究中心发表演讲后的问答环节中说，中国一直在拖延债务重组的进程，因为中国政府要求世界银行、国际货币基金组织和其他机构也承担受困国家的债务减免。

耶伦说，通过与中国财政官员的多次对话，包括上个月在苏黎世与中国副总理刘鹤的谈话，她认为“中国明白问题所在，可能愿意努力来取得更快进展”。但一些更广泛的问题，如国际金融机构是否参与债务重组，正阻碍着债务重组的进展。

她称，“中国缺乏全面参与和及时行动的意愿，这确实是一个障碍”，中国真的需要走到谈判桌前。

耶伦表示，就赞比亚的债务重组问题而言，她希望看到中国在这一问题上取得更快进展。

G20的财政和货币政策负责人、国际货币基金组织（IMF）和世界银行本月将在印度班加罗尔举行会议。期间将举行全球主权债务圆桌会议，各国政府、借款国以及私营部门借款人的代表将聚在一起讨论面临的挑战。耶伦预计中国的财政部长和央行行长届时将与会。

赞比亚已成为G20所谓的债务重组共同框架的一个关键考验。该框架使传统西方债权人与中国坐到同一个谈判桌前。中国希望多边银行也向赞比亚提供债务减免，作为债务重组协议的一部分，但遭到世界银行明确拒绝。

赞比亚在2020年成为非洲首个冠病疫情期间的主权违约国，此后一直在努力重组超过170亿美元（约225亿新元）的外债，其中超过三分之一由中国持有。