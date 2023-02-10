雷军：小米造车目标未来20年内跻身世界前五

中国小米集团创始人雷军说，小米造车的目标是在未来15年至20年内跻身世界前五行列。

据澎湃新闻报道，雷军星期四（2月9日）在小米投资日上提出上述目标。

雷军说，在今年关注的大事中，手机是主业，将继续关注高端手机。汽车是从零到一的新项目，将持续强化组织建设和流程管理，继续关注研发、质量和供应链。

他透露，自己有二分之一的时间投入在造车上，四分之一的时间投入在手机、物联网（IOT）和高端化战略上，剩下四分之一的时间在其他事情上。

对于出车时间是否太晚提问，雷军说：“汽车是百年赛道，只要看好汽车产业，任何时间都不晚。”他认为，造车新势力布局汽车产业比小米提前了六七年，但小米的优势在于电子技术和用户体验上，2024年出车时间刚好。

他介绍，去年小米汽车等新业务共计投入超30亿元人民币（下同，约5.87亿新元），研发团队超2300人，在初创阶段投入达到别的汽车厂商三倍以上。去年9月，首量小米软膜车如期下线，12月开启冬测，各团队推进效果均比想象中好。

据悉，去年8月11日，小米在自动驾驶领域首期投入33亿元人民币研发费用，已组建超500人规模的研发团队。同时，小米自动驾驶技术已进入测试阶段。第一期规划140辆测试车，将陆续在全国进行测试，目标是2024年进入行业第一阵营。 这意味着，在接近半年时间里，小米研发团队扩张近1800人。