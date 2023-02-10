台陆委会：正积极评估开放港澳人士赴台自由行

台湾大陆委员会发言人邱垂正说，陆委会已经对开放香港和澳门旅客赴台自由行一事进行评估，并开始准备工作。

综合星岛网和联合新闻网报道，针对两岸四地疫情缓和，但台湾至今未开放港澳旅客赴台自由行，邱垂正星期四（2月9日）在陆委会例行记者会上回应说，陆委会已经协调相关部会，配合台湾中央流行疫情指挥中心的防疫规范，在兼顾台湾整体利益、维持港澳间健康有序正常交流原则下，积极地进行评估和准备工作，一旦有结论，会适时对外说明。

台湾在2022年11月初逐步放宽入境防疫措施，恢复港澳人士以旅行团方式赴台观光，最多可以停留15天，但不少港人仍希望以自由行方式在台湾旅游。

对于何时开放中国大陆旅客赴台自由行，邱垂正说，恢复陆港澳或两岸人员往来和健康有序交流，是台湾政府既定政策，但中国大陆当局“胁迫进行两岸交流必须屈从‘九二共识’，这是刻意对两岸交流设限，台湾政府、台湾人民不会接受”。

邱垂正还说，台政府将会结合国内外疫情的整体判断，对中国大陆疫情的观察，以及两岸互动情势最新发展等各种因素，同相关机关循序渐进，检讨和调整两岸人员及运输往来措施。

他续指，中国大陆文化和旅游部未将台湾列入境外旅游旅客试点名单，陆方在2019年8月1日片面暂停陆客来台自由行，恢复大陆旅客赴台自由行的障碍仍然存在。

另据中时新闻网报道，台湾交通部长王国材在2月3日曾说，欢迎两岸人民观光交流，评估妥善就会开放。台交通部观光局也定下目标，2023年要吸引600万国际旅客来台，其中包含100万大陆游客。