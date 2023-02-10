民进党将要求总统立委初选者签署学位切结书

民进党通过学术伦理规范机制，要求参与初选者需缴交学位切结书，对学位有疑虑者也将启动党内审查。民进党高层强调，该机制旨在提醒、自律。

综合台湾《联合报》《上报》等报道，民进党中执会星期三（2月8日）通过学术伦理规范机制，要求参与总统、立委初选者需缴交学位切结书，并交审查小组进行相似度比对；对学位有疑虑者，党内将启动审查。

这项规范并非意味着未来参加总统、立委初选者的所有学历都会被审查小组检验，而是只检验初选登记的学历；换言之，只要初选者不将有问题的学位登记，并不会受到这项机制约束。

民进党秘书长许立明说，这套机制适用范围是在总统、立委参选人参加党内初选时，未来将分三阶段对其学位进行检验。第一阶段，参选人要签署论文学位伦理声明书；第二阶段，审查小组进行相似度比对，相似度超标则进入第三阶段，专家学者组成的审查小组检视论文内容引用程序是否完备，期间得请参选人协助说明。

民进党党主席赖清德说，民进党通过的机制将秉持三原则，首先是诚信原则，力求诚实、信用；第二是公平公正原则；第三是希望取得社会信任，得到民众支持。他希望民进党未来选举，不再发生九合一大选时所发生的事情。

赖清德也盼其他政党跟进制定相关机制。但国民党立法院党团总召曾铭宗质疑，相关机制不溯及既往，是标准打假球，并高度怀疑这只是宣示性质。

去年九合一选举因民进党多位参选人陷入论文抄袭风暴，重创政党形象和选情。民进党此举也被认为是赖清德重振民进党形象的一步。但此案一过，引发民进党党内议论纷纷，部分民进党立委质疑，如此作为不用对手攻击，党内就自曝候选人的学位弱点。

对此，民进党高层星期四说，政党绝对没有办法取代学校或学位，而是希望用提醒、自律的方式，先提醒候选人，对党内审查后有争议者将进行磋商，一旦获党正式提名，“就是最大的背书了！”