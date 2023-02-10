中芯国际终结连续七个季度营收增长

受行业周期处于底部影响，中芯国际第四季度营收环比取得15％的降幅，终结了连续七个季度的增长。中芯国际预计，2023年一季度营收仍将下滑。

综合《证券时报》和路透社报道，中芯国际星期四（2月9日）在港交所披露2022年四季度以及全年业绩。财报显示，中芯国际第四季度营收16.2亿元（美元，下同，约21.49亿新元），低于预估的16.5亿元，同比增长2.6%，环比下降15%；第四季度净利润3.855亿元，高于预估的3.103亿元。

此外，中芯国际2022年第四季度毛利为5.18亿元，四季度毛利率为32%。

2022年全年，公司销售收入72.73亿元，相较于2021年全年销售收入54.43亿元增长33.6%。这一数据低于Refinitiv网站73.5亿美元的平均预期，也低于中芯国际去年11月底预测约73亿元的水平。不过，中芯国际仍实现2021、2022连续两年年增幅超过三成，2022年毛利率增长到38%，创历史新高。

不过，中芯国际的增长可能已达峰。随着冠病疫情消退，市场对电子产品的需求也在减弱。

中芯国际在财报中预测，今年上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂，今年第一季度收入预计环比下降10%到12%，毛利率预计降至19%到21%之间；基于外部环境相对稳定的前提下，公司预计2023全年销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。

财报显示，虽然去年第四季度公司产能继续上行，但产能利用率继续下滑。公司产能利用率从去年三季度的92.1%下滑至79.5%。

路透社报道称，除了需求减弱，美国商务部去年10月发布的出口管制限制，也将进一步阻碍中芯国际制造先进晶片的雄心。