港反修例被捕7000人预计本月会有检控结果

香港2019年爆发的反修例风波中，有超过1万人被捕，其中约有7000人的案件仍在调查中，预计本月内就会有检控结果。

据网媒“香港01”星期五（2月10日）报道， 香港警方官方的数据显示，截至2022年10月31日，警方共拘捕1万零279人，包括7537男子和2742女子，年龄介于11岁至87岁，涉及罪名包括参与暴动、非法集结、伤人、袭击致造成身体伤害、普通袭击、纵火、刑事毁坏、袭警、阻碍警务人员执行职务、藏有攻击性武器等。

被捕人中有4010名是学生，其中1167人已被检控。另有1754名年龄为18岁以下，其中519人已被检控。

此外，有2915名人员正处于司法程序当中，其中1705人被控须承担法律后果（包括1391人被定罪、304人须签保守行为、六人被判照顾或保护令及四人藐视法庭）、57人获撤销控罪、382人审讯后无罪释放，其余的司法程序仍在进行中。另外有25人经警司警诫后被释放。

剩下的约7000人当中，据悉约900人涉及“理大事件”，警方曾指性质严重且复杂，涉案证据数量庞大，需要较多时间调查。其余6000多人，警方称会审视案件证据，考虑多项因素，包括案件的严重性，有需要时会征询律政司意见，将在短期内决定处理案件的方式。

警方消息称，预计这7000人本月内就会有检控结果。